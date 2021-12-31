Başkan Batur'dan yeni yıl mesajı

Bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların yeni yılını kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’in kalbi Konak’ı hak ettiği yere taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bir yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajında hem yeniden yükselişe geçen pandemiye hem de zorlaşan ekonomik şartlara dikkat çeken Batur, 2021’in tüm insanlığı salgınla ve doğal afetlerle sınayan bir sene olduğuna dikkat çekerek, 2022’nin tüm bu zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını diledi.

İzmir’in kalbi

Konak’ın İzmir’in kalbi olduğuna işaret ederek, ilçeyi hak ettiği noktaya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Batur mesajında kentsel dönüşümde kararlı olduklarını da vurguladı. Batur, hazırladıkları kentsel dönüşüm projelerinin Konak için, Konaklı vatandaşlar için doğru olduğuna inandıklarını da ifade etti. Başkan Batur yeni yıl mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Tek bir dakika bile kaybetmek istemiyoruz”

“Bizleri salgınla ve doğal afetlerle sınayan, zor bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir yıl var. 2022’nin başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyaya sevgi, umut ve başarı getirmesini dileyerek, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılı pandeminin dünyada yeniden yükselişe geçtiği bir zamanda karşılıyoruz. Sadece pandemi de değil, ülkemizde artan hayat pahalılığı da hepimizi zorluyor. 2022’nin tüm bu zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını umut ediyorum. Bizler İzmir’in kalbi olan güzel ilçemiz Konak’ı hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi değerlerimizi bir bir ayağa kaldırıyor, Konak’a başta kadınların, çocukların ve gençlerin faydalanabileceği çok güzel tesisler kazandırıyoruz.

Kentsel dönüşümde kararlıyız

Konak’ta öncelik verdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın arkasındayız. Büyük bir titizle hazırladığımız projelerimizin ilçemiz için, vatandaşlarımız için doğru olduğuna inanıyoruz. Üstelik deprem gerçeği ortadayken, tek bir dakika bile kaybetmek istemiyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirmeye, hemşehrilerimiz için daha çağdaş bir hayatı kurmaya kararlıyız. 2022 de Konak için çalışacağımız, tek bir hemşehrimizi bile yalnız bırakmayacağımız bir yıl olacak. Bu inançla yeni yılınızı kutluyor, 2022’nin salgının sona erdiği, tüm dünyaya adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.”