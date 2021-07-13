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Başkan Batur'dan yerel basına destek sözü

Başkan Batur'dan yerel basına destek sözü
13 Temmuz 2021 Salı 14:10

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin, yerel basını mağdur etmesine izin vermeyeceklerini belirterek “Gerekirse her türlü riski alır, yerel basının ayakta kalmasını sağlarız” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi’ye tebrik ziyaretinde bulunan Batur, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yerel medyanın sesini kısmak ve yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaların halka duyurulmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı. Başkan Batur şunları söyledi;

“Bu genelgedeki amaç, yerel basının ayakta tutulmasının önüne geçmek. Yaygın medya reklam gelirleri, holdingler sayesinde ayakta duruyor. Yerel basının ayakta durmasını sağlayan en önemli güç ise yerel yönetimler. Bununla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bu işten vazgeçmiş değiliz. Yerel basına bu mağduriyeti yaratmak istemiyoruz. Gerekirse her türlü riski alıp yerel basının ayakta kalmasını sağlayacağız. Yerel yönetimler olarak bizim sesimiz ve kulağımız yerel basında. Yaptığımız çalışmaları halka anlattığımız başka bir kanalımız yok. Onun için bununla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Kendimizden eminiz. Belediye Başkanlığı risk işidir. Toplumun yararı için yapılması gereken çalışmalarda dik durmayı beceririz. Taviz vermeyeceğiz.”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti, basın sektörünün çok değerli gazetecilerini bünyesinde barındırıyor. Konak Belediyesi olarak her çalışmanızda yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yeni projelere açığız.” diye konuştu.

Dilek Gappi: Bağımsız gazetecilikten taviz vermeyeceğiz

Salgın nedeniyle yerel basının zorlu süreçten geçtiğini ifade eden İGC Başkanı Dilek Gappi de yayınlanan genelgenin yerel basın kuruluşlarının ayakta kalmasını zorlaştıracağını vurguladı. Gappi şöyle devam etti;

“Son iki yıldır pandemi nedeniyle yerel basın olarak zorluklar yaşıyoruz. Ancak her ne olursa olsun bağımsız gazetecilikten taviz vermeden görevimizi yapmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte sektörümüzde, şehrimizde ve ülkemizde güzel gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Bizim için önemli olan duyarlı yaklaşımlardır. Yerel basının yaşaması için yapılan yaklaşımlardır. Desteğiniz için teşekkür ederiz.” 

Etiketler; #konak belediyesi #abdül batur #izmir #yerel basın
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