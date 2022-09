Başkan Batur'dan zam eleştirilerine sert yanıt!

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, işgaliye ücretlerinde yapılan düzenleme ve Hilal Mahallesi’nde dökülen molozu siyasi rant malzemesi yapanlara sert yanıt verdi. Batur, yüzde 150 ile yüzde 200 akaryakıta ve diğer ürünlere de yüzde 200’ün üzerinde zam gelirken işgaliye ücretinin 50 kuruştan bir liraya çıkarılmasının eleştirilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Hilal Mahallesi'ndeki kaçak moloz dökümlerinin kamera kayıtları ile tespit edilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıklayan Başkan Batur, “Bu kent sahipsiz değil” dedi.

Konak Belediye Meclisi eylül ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönettiği oturumu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Kayhan Derya ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti. Başkan Batur, Meclis açılışında Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri, Kadın Aile, Kültür ve Sosyal İşler, Ar-ge, Veteriner İşleri gibi aktif müdürlüklerin bir aylık çalışmalarını detaylı bir sunumla anlattı.

“Zammı yapanlar düşünsün”

Başkan Batur, Konak Belediye Meclisi’nde alınan karar uyarınca 50 kuruş olan işgaliye ücretinin bir lira olarak düzenlemesinin ardından son günlerde zam beyanatlarının verilmesine sert yanıt verdi. Başkan Batur, bir yılda akaryakıta yüzde 150 ile yüzde 200 arasında zam yapılırken, bazı ürünlere yüzde 200’ün üzerinde zam gelirken, işgaliye ücretlerinin 50 kuruştan bir liraya çıkarılmasının eleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Batur, “Zamlar, zamlar, zamlar diye beyanatlar verilmiş. Zamlar konusunu burada en son konuşacak kişi iktidar partisinin bu ilçedeki ilçe başkanıdır. Bugün doğalgaza yüzde 20 zam geldi, elektriğe yüzde 20 zam geldi, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50 zam geldi. Zam, zam, zam… İnce demirin tonuna yüzde 107 zam gelmiş, kalın demire yüzde 108, torba çimentoya yüzde 100. Belediye zam yaptı, neye yaptı, işgaliyeye yaptı. 2013 yılından beri işgaliyeye zam yapmayan bir belediye var burada. Geçtiğimiz meclis toplantısında da işgaliye ücretini 50 kuruştan, bir liraya çıkardık. Ne büyük bir zam yapmışız değil mi… Biz zam yapmıyoruz, zammı yapanlar düşünsün. Hiç kimse zammından fedakârlık yapmıyor. Sayın ilçe başkanı bu tür fiyatları düşürebiliyor mu, hayır. Biz de bu belediyeyi çekip çevireceğiz. Başka türlü nasıl yapacağız. Marketlerde yüzde 100’den yüzde 280’e kadar fiyatlarda artış var, bunlardan hiç kimse söz etmiyor. Fedakârlık ediyor mu kimse, etmiyor. Ondan sonra vur belediyeye, zam yapıyor diye. Biz zam yapmadık. Konak Belediyesi 2013 yılından beri işgaliye ücretlerine zam yapmayan bir belediye. Kaldı ki pandemi döneminde bir yıl boyunca işgaliye almadığımız gibi dükkanlar açıldıktan sonra da yine bir yıl işgaliye almadık. Ülkede her ürüne yüzde 150 zam gelirken bizim işgaliye ücretlerini 50 kuruştan bir liraya çıkarmamızın eleştirilecek bir yanı yok.

Kent magandalarının moloz dökümleri kamera ile belgelendi

Hilal Mahallesi 1229/1 Sokak’ta moloz dökümü üzerinden siyasi rant sağlama peşinde olanların şov yapmak maksatlı molozların başına giderek kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu da ifade eden Başkan Batur, siyasi menfaat elde etmek için yapılan bu eleştirilerin hiç yakışmadığını söyledi. Kaçak moloz dökümünü sokağın her iki yanına koydukları kameralar ile tespit ettiklerini açıklayan Başkan Batur, suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. Batur, kamera görüntülerinin de gösterildiği meclis toplantısında konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakın sokak tertemiz, sarı minibüs ardından gelen kamyon ve at arabası, tertemiz sokağa getirdiği molozu döktü. Sokağın her iki tarafına da kamera koyduk. Şimdi bunları tespit ediyoruz, encümen kararıyla plakalarına ceza yazıyoruz. Görüyorsunuz, bunlar şehir magandası, kenti kirleten adamlar. Kamyonla getirdi, tertemiz sokağa döktü ve kaçtı. Ve bir şey varmış gibi bazı ilçe başkanları buraya gidiyor, ‘Türkiye’nin 4. Belediye Başkanı seçilen arkadaş buraları görmüyor mu’ diye soruyor. Görüyoruz arkadaşlar, ben belediye başkanlığını severek yapan biriyim. Bunları takip ediyoruz, bunların olmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Gece kuşu gibi burada beklemeye gerek yok, takip ediyoruz. Kamuoyuna yanlış bilgi vermek için, ilçe başkanı o molozların başına gidiyor. Bu molozları dökenlerin yanında yer alıyor o zaman... Normal bir şey mi bu, işte görüyorsunuz tertemiz sokak, bunlar da farklı günlerde çekilen görüntüler. Şov yapmak için molozların önüne gidiyor, belediye başkanını suçluyorlar. Belediye başkanı ilgileniyor, işte kameralar koyduk, suç duyurusunda bulunduk, başka tedbirler de alacağız. 1229/1 Sokak’ı kurtaracağız. Magandalığı bırakın, kent hainliği bu. Tamam, eleştiri olur, biz eleştiriye açık bir belediye başkanlığı yapıyoruz. Ama şu yapılan işten siyasi menfaat elde etmek hiç yakışmıyor. Bizim yaklaşımımızın, bizim belediyecilik anlayışımızın tam karşısında gelişen bir olay bu. Bu konuyu Zabıta Müdürlüğümüz bire bir takip ediyor, bire bir de takip etmeye devam edeceğiz. Orada böyle bir hainliği yapanların bu şehirde bu şekilde çalışmasına müsaade etmeyeceğiz, bu kent sahipsiz değil. Birilerinin de bunun üzerinden siyaset yapmasını önlemiş olacağız. Bizim işimiz bu, biz Konak’ın her köşesini görüyoruz.”

Kahraman’a kınama

Öte yandan İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül ile ilgili AKP’li TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman’a da CHP’li Meclis üyeleri ve Başkan Batur bir kez daha tepki gösterdi. Kahraman’ın açıklamaları CHP Meclis üyeleri ve Başkan Batur tarafından kınandı.

Başkan Batur, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı’yı da andı. Batur, “İzmir Kent Konseyi Başkanı ve daha önce Konak Kent Konseyi Başkanlığı yapan, Meclis üyeliği yapan çok değerli dostumuz, kardeşimiz Sayın Prof. Dr. Adnan Akyarlı’yı kaybettik ve İzmir için çok büyük bir kayıp oldu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi. Verilen sözlü önerge ile Akyarlı’nın Konak ilçesinde ismine yakışır bir noktada isminin verilmesinin komisyonda görüşülmesi oy birliği ile karara bağlandı. Öte yandan merhum Dr. Saadettin Yağdıran’ın isminin de Güneşli Mahallesi’ndeki spor tesislerine verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.