Başkan Batur deprem bölgesinde

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur deprem bölgesinde. Hatay'da incelemelerde bulunan Batur, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan, Konak Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Batur, Hatay'ın ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Adana'yı da ziyaret edecek.

Türkiye'yi yasa boğan büyük deprem felaketinin ardından arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile İzmirli vatandaşların destekleriyle toplanan yardım malzemelerinin gönderilmesi için hızla harekete geçen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, deprem bölgesine gitti. Hatay'a ulaşarak kentte incelemelerde bulunan Başkan Batur, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve yardım çalışmalarına destek sağlamak için bölgede olan Konak Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Küçükdalyan'da vatandaşlara giysi, gıda ve sağlık malzemeleri dağıtan, sıcak yemek servis eden ekiplerden bilgi alan Batur, yapılan çalışmaları inceledi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yaptığı binalarda incelemelerde bulunan Batur, "Bu büyük bir felaket. Bu felaketin boyutlarını bölgedeyken elbette bambaşka görüyor, yaşıyorsunuz. Bu acıyı ifade edebilecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tüm depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın burada yaşadıkları, bu büyük kayıp hepimizi derinden sarsıyor. Tek yürek olduk ve elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gün dayanışma günü. Yaşanan her şeyi biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki. Çok büyük yürekli bir milletimiz var. Yarının umudu olan gençlerimiz var. Herkes yardım etmeye çabalıyor. Biz de bölgedeyiz. Ekiplerimiz zaten hemen bölgeye ulaşmıştı. Enkazdan gelecek tek bir sese kulak verdik. Bir umut bir can daha kurtarabilmek, bir can bile olsa onu bu yıkılmış binaların başında bekleyen ailelerine, sevenlerine kavuşturmak için mücadele ediyoruz. Hatay'ın ardından diğer şehirlerimize de gidecek ve oralarda da incelemelerde bulunup, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Neye ihtiyaçları var, ne yapmamızı istiyorlarsa çalışmalarımızı da öyle yönlendireceğiz. Konak Belediyesi ekiplerimiz de burada, canla başla çalışıyor" diye konuştu.

"Bu acıyı millet olarak taşıyoruz"

İzmirli vatandaşların Konak Belediyesi'ne her gün yardım malzemesi taşıdığını vurgulayan Batur, yaraların sarılması için destek veren herkese teşekkür etti. Batur, "Bu acıyı millet olarak taşıyoruz. Konak Belediyesi kapısından içeri giren her vatandaşımız büyük bir içtenlikle buradaki vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyor. Bazı yardım malzemelerinin üzerine 'yalnız değilsiniz' mesajları yazıyor vatandaşlarımız. Onların bize taşıdığı tüm malzemeler şehirlerde vatandaşlarımıza ulaşıyor. Bazı inşaat malzemelerini de bölgeye ulaştırdık. Örneğin çok duyarlı bir vatandaşımız, iki adet hiltiyi belediyemize bıraktı. Şimdi yaraları sarma zamanı. Ancak hiç zaman kaybetmeden kentlerimizi depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz. Deprem bu ülkenin gerçeğiyken, insanlarımız artık çürük binalarda yaşamaya mecbur bırakılmamalı" dedi.

Dört gün bölgede olacak Başkan Batur, Hatay'ın ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Adana'da da incelemelerde bulunarak, depremzede vatandaşları ziyaret edecek.