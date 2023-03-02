Başkan Batur deprem önlemlerini madde madde açıkladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye meclis toplantısında, depreme dirençli, sağlıklı kentler için alınacak önlem, uygulama ve denetimleri madde madde açıkladı.

Konak Belediye Meclisinin mart ayı birinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Oturumu yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclisi, deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşları anarak, yakınlarında sabır, yaralılara şifa dileklerini ileterek açtı. "Bizi ayakta tutan dayanışmadır" diyen Başkan Batur, bölgeye yardım elini uzatan duyarlı Konak halkına, muhtarlara ve esnafa teşekkürlerini iletti. Başkan Batur, meclis gündemine geçmeden önce depreme karşı dirençli, sağlıklı ve dayanıklı kentler yaratmak için yapılması gerekenleri madde madde sıraladığı öneri listesini açıkladı.

Depreme karşı madde madde önlem listesi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis gündemine geçmeden önce depreme karşı dirençli, sağlıklı bir kentleşme için önerilerini madde madde sıraladı. Önerilerini İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasına da ilettiklerini ifade eden başkan Batur, alınacak önlem, uygulama ve denetimleri madde madde saydı. İlk olarak meslek odalarının yeniden aktif hale gelmesi konusuna değinen Başkan Batur, "Tüm projelerimizde İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri ve Mimarlar Odasından yeniden vize alma zorunluluğunu getirmeyi planlıyoruz. Çünkü meslek odalarının denetiminden ne kadar proje geçerse binanın sağlamlığı açısından ve projenin denetimi açısından çok daha uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Yapı denetim kanunu muhakkak yeniden ele alınmalı"

Yapı denetim firmalarıyla ilgili kanuni bir düzenlemenin şart olduğunu dile getiren Başkan Batur, "Yapı denetim firmaları kanununun muhakkak yeniden ele alınması lazım. Yapı denetim firmalarının yaptığı çalışmalarda bazı aksayan bölümler var. Bu kanun eskidi. Bunun yeniden, günün şartlarına göre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin de içinde olacağı yeni bir yapılanmanın muhakkak ortaya konulması lazım. Çünkü binada en önemli olayın zemin olduğunu artık hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

Zemin etüdü binanın yapılacağı alanda yapılmalı

Zemin etüdü konusuna değinen Başkan Batur, "Parseldeki eski bina yıkılacak, yeni bir bina yapılacak. Jeoloji mühendisi bahçesinden bir jeolojik etüt alıyor. Ama binanın oturacağı yerde maalesef herhangi bir etüt çalışması yapılmıyor. Yapılacak binanın alanından jeolojik etüt alınması çok doğru olacaktır "dedi.

Şantiye şefleri için ortak havuz

Başkan Batur tek tek sıraladığı maddelere şöyle devam etti:

"Şantiye şeflerinin de yapı denetim gibi ortak bir havuzdan ve belli kıstaslara göre atanması konusunda fayda var diye düşünüyoruz. Şantiye şeflerinin, yüksek bina katsayısı, inşaat adedi getirilerek görevlendirilmesi doğru olacaktır. Bir şantiye şefi on tane inşaatı denetleyemez. Bu mümkün değil. Ama sistem şu anda yirmi taneyi bile denetleyecek şekilde."

Jeoloji, jeofizik, geoteknik mühendisleri alanda olmalı

"Jeoloji ve jeofizik mühendislerinin aktif bir şekilde inşaatın her noktasında olmasında fayda var. Yapı ruhsatında proje müellifleri alanına geoteknik mühendislerinin de artık girmesi gerekiyor. Bu inşaat mühendislerinin bir dalıdır ama zemin belli olduktan sonra, inşaatın betonarmesi, statiği belli olduktan sonra o alanın içindeki zemine göre inşaatın yönlendirilmesi ve sistemin oturtulmasında geoteknik mühendislerinin alanda olmasında fayda var."

Bodrum katının önemi hayati

"Özellikle binaların sağlamlığı açısından bodrum katı yapılmasının teşviki muhakkak sağlanmalı. Deprem bölgesine gittik gördük. Bodrum katlı bina da yıkılmış. Ama bodrum katlı bina yan yatmış, tam yıkım olmamış. Tabii ki bunun istatistikleri gelecek. Ama bizim alanda gördüğümüz, rijitlik açısından bunun sağlanması gerektiğidir."

Bitişik nizam çekiç etkisi yaratıyor

"Depreme dayanıklı ve hafif yapılar olarak bundan sonra çelik yapı sisteminde geçilmesi düşünülmelidir. Her tarafta teşviki yapılmalıdır. Bitişik nizamdan artık mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Çünkü binalar çekiç etkisiyle birbirlerini etkileyerek sağlam binaların da yıkılmasına neden oluyor."

Meslek odalarıyla bir araya gelinmeli

"Dönüşümlerin parsel bazında sağlanması için Şehir Plancıları Odası ve TMMOB'un mahkemeye vermesiyle Bayraklı bölgesindeki planlar iptal edildi. Bununla ilgili gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerek ilgili ilçe belediyeleri hep birlikte odalarımızla oturarak bu işi çözmemizde fayda var."

Müteahhitlik kanunla düzenlenmeli

"En önemli noktalardan bir tanesi, Türkiye'de 400 bine yakın müteahhit var. Almanya'da mesela 3 bin 500 müteahhit var. Her önüne gelen müteahhidim dememeli. Bununla ilgili mesleki denetim olmalı. Müteahhitlik sisteminin muhakkak ve muhakkak yeni bir kanuna ihtiyacı var. Bilimsel anlamda yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yok. Kahramanmaraş'ta da, Hatay'da da örnekleri var. Müteahhitlik kanunun muhakkak ele alınması lazım. Etütler yapıldı, mühendis doğru çizdi, uygulaması doğru, zemini doğru. Bunu uygulayacak kim? Kalfa Mustafa. Kalfa Mustafa'nın ve yanındakilerinin de sertifikalarının yansıra sık ve doğru bir denetimden geçerek doğru işler yapılması sağlanmalı. Fay hattı ve çevresi ile dere yataklarına kesinlikle imar izni verilmemeli."

"Yapı denetim firmaları sigortayı da yapsın"

"Yapı denetim firmalarına sigorta sistemlerinin bağlanması. Yani inşaatı denetleyen yapı denetim firması sigortasını da yapsın. Böylece sorumluluk hissetsin. Böyle bir önerimiz var."

Zemin katlara vize zorunluluğu

Başkan Batur, Konak'ta başlatacakları vize uygulamasını özellikle vurguladı. Gerek İzmir depremi gerekse son yaşanan deprem felaketlerinde pek çok binanın yıkılmasına sebep olan zemin katlarda kolon kesilmesi ve duvarların kaldırılması sorunun aşmak için vize sistemi uygulayacaklarını dile getirdi. Zemin katların kontrol edilerek her üç yılda bir vize zorunluluğu getireceklerini vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

"Yakın sürede uygulamaya geçireceğimiz bir önerimiz var. Deprem bölgesinde sık gördüğümüz ve gerçekten de nasıl bir anlayışla yaptıklarını bilemediğimiz kolon kesilmesi olayı var. Birçok bina bu sebeple yıkıldı. Yeni yapılacak binalarda her üç yılda bir veya beş yılda bir zemin kat deprem tasdiki yani vizesi yapacağız. Esnaf arkadaşlarımız biraz üzülecek ama kusura bakmasınlar. Her üç yılda bir vize alma zorunluluğu getireceğiz. Bina statik açıdan doğru mu, kolon kesildi mi, kolonun yanındaki duvar yıkıldı mı, bunların hepsinin kontrolü yapılacak."

Zemin katlara ücretsiz kolon denetimi

Konak halkına çağrı yapan Başkan Batur, yaşadıkları binaların zemininde kolon kesilmesiyle ilgili tereddüdü olan vatandaşların Konak Belediyesi'ne başvurmalarını istedi ve şöyle çağrı yaptı:

"Bu konuların hepsinde kararlıyız. Buradan da vatandaşlara, Konaklı hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Tereddüt halindeyseniz, oturduğunuz binada zeminde bir kolon kesilmesiyle ilgili tereddüdünüz varsa lütfen belediyemize müracaat edin. Teknik arkadaşlarımıza kontrolünü ücretsiz olarak yaptıracağız. Bunu da buradan duyurmak istiyorum."