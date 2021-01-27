Başkan Batur, elektrik sorunu için devrede

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman nüfusun yoğun yaşadığı mahallelerde yaşanan elektrik sorunuyla ilgili bölge muhtarlarıyla bir araya geldi ve çözüm için ortak akıl vurgusu yaptı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili ortaya çıkan sorunları için bölgenin Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam, 2. Kadriye Mahalle Muhtarı Adnan Acar, Yenişehir Mahalle Muhtarı Süleyman Çatalbaş, Hilal Mahalle Muhtarı Ali Pekgökçen ve Güney Mahalle Muhtarı Akın Öz ile bir araya geldi. Toplantıda muhtarlardan sorunu dinleyen Başkan Batur, çözüm için ortak akıl vurgusu yaptı.

Muhtarlar, bölgedeki elektrik sorunun çözümü için trafoların güçlendirilmesini, borçların yapılandırılmasını ve taksitlendirmelerinin uzun vadelerde olmasını, tarife nedeniyle yüksek gelen faturalara çare bulunmasını ve ödenmemiş faturaların cezalarında indirime gidilmesini istediler. Başkan Batur da Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde elektrikle ilgili yaşanan sorunların bitmesi gerektiğini belirterek, mahallenin istek ve çözüm önerileriyle ilgili de yetkililerle görüşmeler yapacağını anlattı.

Sorunlara getirilecek kalıcı çözümlerin ancak ortak akıl ile oluşabileceğinin altını çizen Başkan Batur, “Hilal Mahallesi’nde 760 konut, Yenişehir Mahallesi’nde 1440 konut, Zeytinlik ve Güney mahallelerimizde çok sayıda konut bölgedeki elektrik sorunundan etkilenmekte. Bu konunun kökten çözülmesi gerekiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız da kaçak elektrik kullanmak istemiyor. Ama ortak bir araya gelinip, sorunlar bunlar, çözümler bunlar, herkesin sorumlulukları bu, denmemiş. Biz yaptığımız tüm çalışmalarla Roman kardeşlerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sorunlarını çözmek için her zaman samimiyetle harekete geçtik. Ancak sorunlara en doğru ve en kalıcı çözüm, ortak akılla hareket ederek bulunur. Biz de bu durumun ortak akıl ile üstesinden gelineceğine inanıyoruz. Elektrik sorunu ile ilgili yetkililerle yapılacak görüşme sonrasında bir yol haritası belirlenerek bu bölge ile ilgili bir çözüm oluşturmaya çalışılacağız” dedi.

Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir de Roman vatandaşların çözüm önerilerine açık olduklarını dile getirerek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Muhtarlar da kangren haline gelen sorunun bir an önce çözülmesi için üstlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirttiler.