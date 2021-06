Başkan Batur, Gıda Çarşısı esnafının sorunlarını dinledi

'Birlikte Konak' anlayışı ile çalışan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in en hareketli ticaret bölgelerinden olan Gıda Çarşısında esnaf ile bir araya geldi. Gıda Çarşısı'nda yapılan kahvaltılı toplantıda esnafın sorunlarını dinleyen Batur, üretecekleri çözümlerle, en kısa sürede sorunların ortadan kalkacağını söyledi

Konak Belediye Başkanlığı görevine seçildiği ilk günden beri 'Birlikte Konak' anlayışını ortaya koyan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sorunları ilk ağızdan dinlemek, sorunları yerinde tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek adına toplumun farklı kesimleri ile buluşmaya devam ediyor. Belediyenin mahallelerdeki gözü kulağı olan muhtarlarla, apartman görevlileri ile Kemeraltı esnafı ve daha pek çok sivil toplum örgütü ile buluşan Başkan Batur, bu kez İzmir'in en canlı bölgelerinden olan, tüm İzmir'e hizmet eden Gıda Çarşısı esnafı ile buluştu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, İzmir Gıda Çarşısı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çöldür, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gıda Çarşısı esnafı ile bir araya geldiği toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. Toplantıda, belediyenin Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürleri de hazır bulunurken, sadece Konak'a değil, İzmir'in geneline hizmet eden Gıda Çarşısı esnafı, bürokratları ile birlikte toplantıya katılan Başkan Batur'a sorunlarını dile getirme fırsatı buldular.

Gıda Çarşısı'nın sorunları ortadan kalkacak

Gıda Çarşısı esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Batur, toplantının hemen ardından bölgede incelemelerde bulundu. Esnaf, Batur'dan çarşı içi trafiği rahatlatacak bazı düzenlemeler ile ortak çöp dökme alanı ile ilgili değişiklik talep etti. Çarşı esnafı ve ile birlikte en çok sorun yaşanan noktalara giderek sorunları yerinde tespit eden Başkan Batur, en kısa sürede çözüm üreteceklerini ve sorunları ortadan kaldıracaklarını söyledi. Batur, "Gıda Çarşısı esnafı, günün her saatinde İzmir ve çevresine hizmet ederek ekonomiye büyük katkılar sağlıyor. Biz her zaman ekonominin çarklarının esnafla birlikte döndüğünü ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. O nedenle Gıda Çarşısı esnafının sorunlarını bugün buraya gelerek dinledik, yerinde tespit ettik. Esnafımız bizden Gıda Çarşısı'nın bazı noktaları ile ilgili iyileştirilme taleplerinde bulundular. En kısa sürede sorunlara çözümler bularak, sorunları ortadan kaldıracağız. Biz her zaman, pandemide daha da öncelikli olmak üzere esnafın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.