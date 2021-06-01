Başkan Batur güven tazeledi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden encümen üyesi oldu. Kendisine güvenen meclis üyelerine teşekkür eden Batur, onurla yürüttüğü encümen üyeliği görevine yeniden seçilmekten büyük bir gurur duyduğunu söyledi. “Belediyelerimizin sorunlarının çözülmesi adına çalışmaya, tüm belediye başkanlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” diyen Batur, TBB encümen üyeliğine yeniden seçilen belediye başkanlarını ve TBB Başkanı olarak yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de kutladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde geçen hafta yapılan seçimlerde yeniden başkan olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) de güven tazeledi. Birliğin Ankara'da gerçekleşen Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılan Batur, yapılan seçimlerde yeniden encümen üyesi oldu.

Kendisine güvenen ve oylarıyla yeniden encümen üyeliği görevine seçen meclis üyelerine teşekkür eden Batur, seçimlerde TBB encümen üyeliğine seçilen belediye başkanlarını ve tekrar birlik başkanı olarak seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de kutladı.

“Büyük bir onur”

Üstlendiği tüm görevlerin, özellikle içinden geçilen sıkıntılı pandemi sürecinde daha da önemli olduğunu ifade eden Başkan Batur, “Bugüne kadar onurla yürüttüğüm encümen üyeliğine tekrar seçilmek benim için büyük bir gurur. Belediyelerimizin sorunlarının çözülmesi adına çalışmaya, tüm belediye başkanlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Batur, “Daha önce birçok platformda, belediyelerin yaşadığı sorunlara dikkat çektik ve çözüm önerilerimizi de sunduk. Özellikle belediyelerin gelirlerinin artırılması, İller Bankası paylarından kesinti yapılmaması gerektiğini söyledik. Bu konuları sürekli gündemde tuttuk. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz” dedi. Pandemi sürecinde belediyelerin kilit roller üstlendiğine dikkat çeken Batur, şöyle devam etti:

“Belediyelerin gelirleri artırılmalı”

“Bu salgın sürecinde belediyelerin yükü katbekat arttı, fakat gelirleri sürekli olarak azaldı. Az ve kısıtlı imkânlarla, görev yaptıkları noktalardaki vatandaşlara hizmetin en iyisini ulaştırmaya çalışan başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu zor süreçte hep birlikte güzel işlere imza attık. Çalışma programlarını yeniden şekillendiren başkanlarımız, dara düşen vatandaşların özellikle esnafın maddi ve manevi yanında olmak için hizmet yarışına girdi. Belediyelerimizin bu hizmet yarışında daha çok vatandaşın yanında olabilmesi için gelir kaynaklarının artırılması önemli. Bunun için daha önceki dönemde ortaya koyduğumuz, belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerinin gerekli yasal zemine kavuşması için çalışmaya devam edeceğim. Bu konunun takipçisi olacağım. Belediyelerin gelirleri mutlaka artırılmalı. Biz dün de bunu sağlamaya çalıştık, bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapacak, belediyelerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz.”