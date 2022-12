Başkan Batur: Her şey arttı ama bizim gelirimizde artış yok!

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur muhtarlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi. Konuşma yapan Batur, "Muhtar arkadaşlarımızın bize aktardığı her sorunu çözmeye çalışıyoruz ama maalesef gelirlerimizde hiçbir artış yok. Bunu serzeniş olarak söylemek istemiyorum. Yüzde 300’lere varan artışlar yaşandı ama devletten gelen gelirlerimizde hiçbir artış yok. Bunun da çözülmesi lazım. İller Bankası paylarımızda yılbaşından sonra artış bekliyoruz” ifadelerini kullandı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirerek, mahallerde yaşanan sıkıntıları ve vatandaşların taleplerini öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara, “Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, her şeyimizsiniz” diyerek hitap eden Batur, Konak muhtarlarının çok çalışkan olduğunu vurgulayarak, gurur duyduklarını ifade etti.

İlçede görev yapan muhtarlarla düzenli olarak buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2022’nin son muhtarlar toplantısını Toros Düğün Salonu’nda yaptı.

Toplantıya ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Kansoy, Deva Partisi İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Sait Başdaş, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Önder Oktay, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ziya Bedir, Konak Kaymakamı adına Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy, Konak İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Konak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdürü Elvani Yıldırım, Konak Muhtarları Derneği Başkanı Zafer Çam, Konak Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Çan, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve muhtar eşleri katıldı.

“Uyum içinde çalışıyoruz”

Etkinlikte söz alan muhtarların taleplerini, mahallelerde yaşanan sıkıntıları dinleyerek, vatandaşların taleplerini öğrenen Başkan Batur, geride bıraktığı yaklaşık dört yıllık hizmet döneminde Konak’taki tüm muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Batur, “Yeni yılda, yeni bir çalışma döneminde hep birlikte olacağız. Muhtar arkadaşlarıma dört yıldır çalışma ortamında bizlere verdikleri destek için ve en önemlisi de pandemi dönemindeki dayanışma ruhu için teşekkür ederim. Muhtarlarımız gece gündüz muhtarlıklarını açıp mahallede yaşayan vatandaşların problemlerinin çözülmesi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaşılması, maske ve hijyen konusundaki taleplerin hayata geçirilmesi noktasında çok büyük özveri sundu. Bazı muhtarlarımız kovid oldu ama hasta olma pahasına bu mücadeleyi sürdürdü. Herkesin yapacağı bir iş değil. Gerçekten çok önemliydi.Dört senelik dönemde deprem, sel felaketleri de oldu. Yerel yönetimler olarak gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi gerek Konak Belediyesi olarak tam bir işbirliği ve dayanışma içinde hareket ettik. Bugün de problemlerin çözülmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlar bizim için çok önemli. Konak Belediyesi için de Başkan Abdül Batur için de çok önemli. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, her şeyimizsiniz” dedi.

Her semte bir tesis

Konak’taki muhtarların çok çalışkan olduğunu ifade eden Başkan Batur, “Konak muhtarlarımızın bir farkı var; hepsi çok çalışkan.Muhtarlarımızla gurur duyuyoruz. Muhtarlarımızın çalışma ortamlarının düzeltilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Muhtarlara ilçede yaptıkları çalışmaları da aktaran Batur, “Gürçeşme tarafına bir tesis kazandırmak için yer araştırması yapacağız. Birinci Kadriye’deki tesisin bitimine az kaldı. Basmane’ye de eğer yer bulursak yeni bir tesis inşa edeceğiz. İsmetpaşa ve Ferahlı bölgesindeki cemevinin ihalesini gelecek yıl yapacağız. Bir kadın sığınma evi açıyoruz. Onun projesi de hazır. Birinci Kadriye’deki tesisimizi tamamladıktan sonra kültür ve sosyal tesislerin bir arada olduğu binaları her semte taşımaya çalışacağız. Muhtar arkadaşlarımızın bize aktardığı her sorunu çözmeye çalışıyoruz ama maalesef gelirlerimizde hiçbir artış yok. Bunu serzeniş olarak söylemek istemiyorum. Yüzde 300’lere varan artışlar yaşandı ama devletten gelen gelirlerimizde hiçbir artış yok. Bunun da çözülmesi lazım. İller Bankası paylarımızda yılbaşından sonra artış bekliyoruz” dedi. Sözlerine yeni yıl kutlamasıyla son veren Batur, “2023 bambaşka bir Türkiye olsun. Her şeyin çok güzel olacağı bir Türkiye olsun” dileğinde bulundu.