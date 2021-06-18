Başkan Batur meclis üyelerine projelerini tanıttı

Konak Belediyesi’nin pandemiye rağmen tamamlama aşamasına getirdiği yatırımları açılış öncesi CHP’li meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Bu dayanışmadan kazanan Konak olacak” dedi. Batur önümüzdeki günlerde Millet İttifakı’na mensup meclis üyeleri için de bir inceleme gezisi düzenleyecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriyle birlikte belediyenin kentte açılış aşamasına getirdiği yatırımları ile yapımını sürdürdüğü projeleri yerinde inceledi. Konak Bilim Merkezi, Gültepe Spor Kompleksi ile Toros Sosyal Tesisleri’ni ziyaret ederek ayrıntılı bilgiler alan heyet, yapılan çalışmalarda gelinen aşamaları kontrol etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un, belediyenin şehrin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmaları Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriyle birlikte yerinde görmek üzere düzenlediği inceleme gezisine CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu gezide ilk durak Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde bulunan ve ilk harcı geçtiğimiz 4 Haziran’da Başkan Batur tarafından atılan Konak Bilim Merkezi oldu. Meclis üyeleri çalışmaları yakından incelerken, Başkan Batur da projeyi çok önemsediklerinin altını çizdi. Batur, çocukları gök ve uzay bilimleriyle tanıştıracak ‘planetaryum’un, Bilim Merkezi’nin üzerine kubbe şeklinde monte edileceğini hatırlatarak, duyduğu heyecanı meclis üyeleriyle paylaştı.

Açılışlar yakın

Başkan Batur ile beraberindeki heyet, daha sonra yapımı tamamlanma aşamasına getirilen Gültepe Spor Kompleksi’ni inceledi. Batur, çalışmalarla ilgili brifing verilen meclis üyelerine, Gültepe Spor Kompleksi’nin bölgenin kaderini değiştirecek bir sosyal yaşam alanı olduğunu söyledi. Heyetin son durağı ise Toros Sosyal Tesisleri oldu. Tesisin kapalı pazaryerinin bölge halkına hizmet vermeye başladığını anlatan Batur, çok amaçlı planlanan tesisin pandemi nedeniyle henüz tam kapasite kullanıma açılamadığına işaret etti. Batur, her iki tesisi bölgeye kazandırmış olmanın, yakında yapılacak açılışların heyecanını da meclis üyeleriyle paylaştı.

Projelerin getirildiği aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgiler alan heyet de, yapılan çalışmalara tam not verdi. Yatırımların Konak için önemine dikkat çeken heyet üyeleri, çalışmaların pandemiye rağmen aksatılmadan sürdürüldüğüne dikkat çekti.

“Gücümüzü birbirimizden alıyoruz”

İnceleme gezisini değerlendiren Başkan Batur, “Meclis üyelerimizle birlikte yatırımlarımızı, çalışmalarda geldiğimiz aşamaları yerinde incelemek istedik. Meclis üyelerimiz zaten her çalışmamızı aşama aşama takip ediyor. Kendileri de zaman zaman sahada incelemelerde bulunuyor. Ben zaten sürekli sahadayım. Bu gezide de hem çalışmalarımızın, projelerimizin geldiği son etapları meclis üyelerimize anlatmış hem de şehrimize kazandırdığımız tesislerimizin heyecanını paylaşmış olduk. Açılış için gün saydığımız projelerimiz var ki, onları da kontrol ettik. Biz gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Tek derdimiz Konak’a hizmet. Bu amaçla ve bu dayanışmayla daha birçok adım atacak, ilçemize birçok tesis kazandıracağız. Bu dayanışmadan kazanan Konak olacak” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, önümüzdeki günlerde aynı inceleme gezisini Millet İttifakı’na mensup meclis üyeleri için de düzenleyecek.