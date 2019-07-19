Başkan Batur mücadelede için ilk adımı attı

Konak’ta ‘Madde Bağımlılığı İle Mücadele Merkezi’ için protokol imzalandı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ta yeni madde bağımlılığı tedavi merkezi için protokolü imzaladı. Basmane’de Oteller Sokağı’nda Serap Alper’in sahibi olduğu bina düzenlenen protokolle Konak Belediyesi’ne tahsis edildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile karşılıklı imzalanan protokolle 3 katlı bina ücretsiz olarak 10 yıllığına ‘Madde Bağımlılığı İle Mücadele Merkezi’ olarak kullanılması için Konak Belediyesi’ne devredildi.

10 yıl için imza atıldı

Yapılacak tadilat, bakım ve onarımın ardından kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan merkezde Konak Belediye Meclisi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu tarafından da çeşitli eğitimler düzenlenecek. 10 yıl süreyle Konak Belediyesi’nin hizmet alanı olarak kullanılacak olan bu merkez ile özellikle gençlerin madde bağımlılığından kurtarılması amaçlanıyor.

Bağımlılıkla mücadele edilecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, daha önce yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi madde bağımlılığı ile mücadele konusunda kararlı olduklarının bir kez daha altını çizdi. Başkan Batur, Konak’ın uyuşturucu bağımlılığı ile çok fazla sorun yaşayan bir ilçe olduğunu belirterek, “Bağımlılıklarla sadece polisiye tedbirlerle mücadele etmek yeterli olmaz. Eğitim konusunda yapılacak çalışmalarla ve birlikte gençlerimizin uyuşturucudan kurtulması için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bir kişiyi bile kurtarsak bizim için başarıdır. Gençlerimizin geleceğini kurtaracak ve onlara umut verecek olan bu merkezi açmamız için vesile olan Serap Alper ve eşi Dilaver Alper’e teşekkür ederim. Çok hayırlı bir iş yaptılar" dedi.

Serap Alper’e babası Ahmet Durmaz’dan miras kalan 1955 yılı yapımı bina yıllarca otel olarak hizmet vermiş. Ancak son yıllarda atıl kalan bina, yapılan protokolle tekrar hayata kazandırılarak ‘Madde Bağımlılığı İle Mücadele Merkezi’ olarak hizmet verecek. Yapılacak tadilat, bakım ve onarımın ardından bina, Madde Bağımlılığı İle Mücadele Merkezi olarak kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.