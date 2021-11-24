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Başkan Batur, öğretmenini unutmadı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her Öğretmenler Günü’nde olduğu gibi geleneği bozmayarak yine Neriman Öğretmenine koştu. İlkokul Öğretmeni Neriman Oğuzer’i ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Batur, bir Cumhuriyet Öğretmeni olan Neriman Öğretmene emekleri için minnettar olduğunu söyledi

Başkan Batur, öğretmenini unutmadı
24 Kasım 2021 Çarşamba 14:32

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yıllardır sürdürdüğü Öğretmenler Günü geleneğini bu yıl da bozmadı. İlkokul Öğretmeni Neriman Oğuzer’i ziyaret ederek, elini öpen Başkan Batur, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Kızı Özge Önder’in de bulunduğu ziyarette, Başkan Batur’u “Vefalı evladım benim” sözleriyle karşılayan Neriman Öğretmen, 17 numaralı öğrencisi Abdül Batur’u karşısında görmenin mutluluğunu yaşadı. Atatürk İlke ve İnkılâplarının izinde Cumhuriyet’in temel taşlarının döşenmesindeki emekleri yadsınamaz olan öğretmenlerin emeklerinin asla ödenemeyeceğini, Neriman Öğretmenin de elindeki eğitim meşalesini hiç söndürmeyen, öğrencilerini aydınlatan bir eğitim neferi olduğunu belirten Batur, verdiği emekler için tekrar tekrar teşekkür etti.

Batur: Önce öğretmenimize koşardık

Başkan Batur’un, Neriman Öğretmeni ziyaretinde bol bol ilkokul anıları anlatılıp, duygulu anlar yaşanırken zaman zaman da duygulu anlar yerini kahkahalara bıraktı. İlkokul sıralarındayken başlarına bir şey geldiğinde önce Neriman Öğretmenine koştuklarını anlatan Batur, “O zamanlar her şey başkaydı” diyerek Neriman Öğretmenin hayatlarındaki önemini bir kez daha vurguladı.

Neriman Öğretmen: Vefalı evladım

Her Öğretmenler Günü’nde Abdül Batur’un kendisini ziyaret ederek büyük bir vefa örneği sergilediğini söyleyen Neriman Öğretmen, “Vefalı evladım benim. O kadar çok işinin gücünün arasında beni de ihmal etmiyorsun” dedi. Bu sözler karşısında “Ben seni ihmal eder miyim, sen benim uğur küpümsün” diyerek sevgi ve saygılarını tekrar tekrar sunan Başkan Batur, Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisine bir buket çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler; #abdül batur #konak belediyesi #öğretmenler günü #batur öğretmen
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