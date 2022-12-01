Başkan Batur: Önceliğimiz kentsel dönüşüm

İZGEP toplantısında belediyenin hizmet, proje ve çalışmalarını anlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ta birinci önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu (İZGEP) üyeleriyle bir araya gelerek belediyenin çalışmalarını anlattı, İZGEP üyelerinin kente yönelik önerileri dinledi. Moderatörlüğünü Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ’un üstlendiği toplantıda Başkan Batur’a Konak Belediyesi Meclis Üyesi Şamil Sinan An da eşlik etti. Konak Belediyesi’nin hizmet, proje ve çalışmalarının yer aldığı kısa bir film gösterimiyle başlayan toplantıda Başkan Batur, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. “Birinci önceliğimiz kentin en önemli gereksinimlerinden biri olan kentsel dönüşüm” diyen Batur, konuşmasını kent yenileme çalışmaları, yatırım projeleri, hizmete erişilebilirlik, sosyal destek, ulusal ve uluslararası proje ve işbirlikleri, tarihi yapıların restorasyonu, kadınlara, çocuklara ve ileri yaştaki bireylere yönelik çalışmalar, engelli bireylere yönelik hizmetler, gençlere yönelik çalışmalar, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar ile veterinerlik hizmetleri ana başlıkları altında gerçekleştirdi.

Batur: Temel felsefemiz “Birlikte Konak”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattığı toplantıda kentin bütün bileşenleriyle birlikte, ortak akılla hareket etmeye özen gösterdiklerini ifade ederek “Konak’ta, bugüne kadar, özellikle sivil toplum örgütleriyle, kentin en dinamik yapısı olan kadın dernekleriyle, meclis üyesi arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte düşünerek, ortak akılla projeleri yaratarak hayata geçirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı temel felsefede yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Kentsel dönüşümde kararlıyız”

Konak’ın en büyük sıkıntılarından bir tanesinin bina envanterinin çok eski olması olduğunu açıklayan Başkan Batur, kent yenileme çalışmalarına öncelik verdiklerinin altını çizdi. Gültepe’de 300 hektarlık bir alanı revize ettiklerini dile getiren Başkan Batur, sürecin mahkemeye taşınmasına rağmen Bölge İdare Mahkemesinde Konak Belediyesi’nin haklı bulunduğuna ve imar planlarının aynen uygulanması yönünde karar verdiğine dikkat çekti. Beştepeler bölgesi planlarını da anlatan Başkan Batur, “Buradaki planlamada çok iddialıyız. Bunu hem mimar olarak hem belediye başkanı olarak söylüyorum. Kentin silueti değişecek. Yeşil alan, sosyal tesis alanı standartlara geldi. Şu anda o bölgelerde yeşil alan miktarı 1 metrekare bile değil. Sosyal tesis alanı hiç yok. Park alanı yok. Bunların hepsini standartlara getirdik. Kentliyi üzmeden, dönüşümü yerinde sağlayacak şekilde planlarımızı yaptık. Parselasyon aşamasına geçtik. Yılbaşında planlar askıya çıkacak ve bu dönem en azından sözleşmelerine başlamak istiyoruz. Kenti yenilemekte kararlı bir belediye başkanı ve belediye meclisi var” diye konuştu.

Semt merkezi sayısı on üçten yirmi ikiye çıktı

Kentsel dönüşümü sosyal tesislerle desteklediklerini belirten Başkan Batur, kadınlara yönelik semt merkezi sayısını da 13’ten 22’ye çıkardıklarını söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kentsel dönüşümü sağlayacak projeleri hazırlarken bir taraftan da sosyal tesisleri hizmete açıyoruz. Bu tesisler komplike tesisler. İçinde pazaryeri, düğün ve nikah salonu, kadınlara yönelik semt merkezleri, çocuklar için kreşler var. O bölgelerde, özellikle pozitif ayrımcılık yaptığımız tüm kesimlere ulaşacak projeler yapıyoruz. Ben göreve geldiğimde 13 semt merkezimiz vardı şimdi 22 tane var. Kadınların emek ve üretimini desteklemek adına bir Kadın Kooperatifi kurduk. Gültepe Atatürk Spor Tesisimizi açtık.”

Tarihi binalar restore edilerek kente kazandırıldı

Konak Belediyesi’nin restorasyon projelerini de aktaran Başkan Batur, yakın zamanda hizmete açılan tarihi binaları tanıttı. Başkan Batur, “Yemişçizade Konağını restore ettik, yaptığımız protokolle Büyükşehir Belediyemize verdik ve 100. Yıl Anı Evi olarak hizmete açtık. İkizevler diye bilinen tarihi binaların da restorasyonunu tamamladık ve Nermin Abadan Unat’ın ismini verdik” dedi.

Engelsiz Yaşam Köyü, en anlamlı çalışma

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde 100’e yakın engelli bireye hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Batur, yaşam köyünü büyüteceklerinin de müjdesini verdi. En fazla önem verdiği, en anlamlı çalışmanın Engelsiz Yaşam Köyü olduğunu vurgulayan Başkan Batur, bu merkez içinde Roman vatandaşların çocuklarına yönelik iki kreş de bulunduğunu sözlerine ekledi. Başkan Batur, Roman eylem planı kapsamında Roman Kültür Merkezi başta olmak üzere önemli çalışmalar geçekleştirdiklerini, Roman sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler ürettiklerini söyledi. Başkan Batur, belediyenin hizmete açtığı diğer tesisleri şöyle sıraladı:

“Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı, Konak Gençlik Destek Merkez, Konak Sosyal Destek Merkezi, Minikler Konağı, Sancar Maruflu Bilim Merkezi, Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, Kahramanlar Kapalı Pazaryeri, Milli Kütüphane Karataş Şubesi, Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi, Engelsiz Kedi Evi. ”

Projeler tam gaz

Konak Belediyesi’nin devam eden projelerine de değinen Başkan Batur, sözlerine şöyle devam etti:

“Beştepeler bölgesinde bir sosyal tesis yaptık, aynı Toros’daki gibi. İçinde düğün salonu, semt merkezi olan merkez tamamlanmak üzere, bir ay içinde teslim alacağız. Ferahlı ve İsmetpaşa Mahallelerinin yan yana sınır komşusu olduğu bir parselde Cemevi projemiz var. Projesi hazır, bir ay içinde ihalesi bitmiş olacak. Mimarlar Odası ve Serbest Mimarlar Derneği ile beraber Kemer İstasyonu’nun yanında eski bir hangar binası için beraberce bir proje geliştirdik, kuruldan da geçti, tahmin ediyorum şubat ayında ihalesini de yapmış olacağız. Kente güzel bir Mimarlık Müzesi kazandırmış olacağız. Alsancak’ta tarihi bir binamız var, onu da sergi salonu ve sanat çalışmalarının yapılacağı bir alan haline getireceğiz.”

Başkan Batur, Kemeraltı ve Basmane bölgelerinde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Basmane’deki Kıllıoğlu Hamamı restorasyonunun yanı sıra Kemeraltı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle de birlikte yürüttükleri projeler olduğunu belirtti. İkiçeşmelik’teki tarihi çeşmeler, Çakaloğlu Han gibi projelerle birlikte belediyenin Basmane’de inşa edilecek binasıyla ilgili son durumu da aktaran Başkan Batur, pandemi, ekonomik kriz gibi etkenlere rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı ve “Hizmette son yok, daha yapacağımız çok iş var” dedi.