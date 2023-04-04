Başkan Batur: Önlem almamız gerekiyor

Konak Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında Başkan Abdül Batur, “Deprem kuşağındaki bir kentin yöneticileri olarak önlem almamız gerekiyor. Deprem dirençli kentler için, kurtarma çalışmaları için, afet sonrası yardımlar için neler yapabileceği konularında Konak Belediyesi olarak ilgili teknik arkadaşlarımızla çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Konak Belediye Meclisi nisan ayı ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönetimindeki oturumda encümen üyeleri ve meclis içi ihtisas komisyonları seçildi, 2022 yılı Denetim Komisyonu raporu değerlendirildi. Raporda Konak Belediyesi’nin hesabında 66 milyonun üzerinde parası bulunduğu, 2022 yılında yatırımlara 77 milyon 374 TL harcandığı açıklandı. Başkan Batur, Meclis oturumu öncesi Konak Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla birlikte özellikle yaşanan depremlerin ardından Konak Belediyesi’nin bundan sonraki süreçte yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıyı CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz ile yeni dönem başkan ve komisyon seçimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan Konak Belediyesi Gençlik Meclisi de takip etti.



Depreme dirençli bir Konak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanmaraş depreminin o bölgede nasıl bir hasar bıraktığının, 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimizin ve yaşanan büyük acıların unutulmaması gerektiğini söyledi. Konak Belediyesi olarak depreme dirençli bir kent oluşturmaya yönelik yaptıkları çalışmalarhakkında bilgi veren Başkan Batur, “Bizim de özellikle deprem kuşağındaki bir kentin yöneticileri olarak önlem almamız gerekiyor. Deprem dirençli kentler için, kurtarma çalışmaları için, afet sonrası yardımlar için neler yapabileceği konularında Konak Belediyesi olarak Sivil Savunma Müdürlüğümüzün öncülüğünde ilgili teknik arkadaşlarımızla çalışmalara devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta AKUT’la yaptığımız toplantıda gönüllü personelimizin eğitim alması kararlaştırıldı. Mahalle afet gönüllüleriyle ilgili de çalışma başlattık” diye konuştu.



Yemekhane ve mutfak olarak hizmet verecek tır hazırlanıyor

Başkan Batur, modern bir mobil mutfak ve yemekhane olarak hizmet verecek bir tır satın aldıklarını da müjdeleyerek şunları söyledi:

“Yeni bir tır satın aldık. İçinde yemek yapılacak, modern bir şekilde hizmet sunacak, yaklaşık 3 bin kişiye yemek yapabilecek kapasitede bir tırımız olacak. Şu anda iç dizaynı yapılıyor. Belediyenin organizasyon şemasını da gözden geçiriyoruz. Mevcut araçların kullanımı ve alınacak araçlarla ilgili çalışma yapıyoruz.”



İftar sofraları deprem bölgesinde

Konak Belediyesi’nin iftar sofrası geleneğini ise bu yıl deprem bölgesine taşıdıklarını dile getiren Başkan Batur, “Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi sınırları içinde Namık Kemal Mahallesi’ndeki 120 çadırlık çadır kentimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. İftar sofralarını çadır kentimize taşıdık. Her gün iftar soframız kuruluyor” dedi.



Beştepeler sosyal tesisi hazır

Beştepeler bölgesinin ihtiyacını karşılayacak olan Beştepeler Sosyal Tesisi’nin de tamamlandığının haberini veren Başkan Batur, ay sonunda açılışını yapacaklarını belirterek, “Beştepeler sosyal tesis alanımız tamamlandı. Beştepeler bölgesindeki mahallelerin problemlerini çözecek kalitede bir çalışma oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



Hizmet binası ihalesinde son aşama

Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatı için düzenlenen ihalenin son durumu hakkında bilgi veren Başak Batur, ihaleye 15 firmanın katıldığını, bu firmalar arasında 13 tanesine yeterlilik belgelerinin verildiğini kaydetti. Başkan Batur, bu hafta içinde tekliflerin toplanarak önümüzdeki hafta da ihalenin tamamlanmasının planlandığını söyledi.



Yatırımlar devam ediyor

Açış konuşmasının ardından 2022 yılı Denetim Komisyonu raporu okundu. Borcu bulunmayan Konak Belediyesi’nin hesabında 66 milyonun üzerinde parası bulunduğu, 2022 yılında yatırımlara ise 77 milyon 374 TL harcandığı açıklandı. Hali hazırda 28 bin 375 TL’lik yatırımın da devam ettiği vurgulandı. Belediyenin 2022 yılı Denetim Komisyonu raporuna göre harcama, ödeme ve kayıtlandırmaların kanuna uygun, düzenli ve zamanında yapıldığı raporlandı. Meclis oturumunda encümen ve ihtisas komisyonları da seçildi.



Konak Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle göreve gelen Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri şöyle oldu:



Encümen Üyeleri:Asker Güneş, Hamit Mumcu, İbrahim Yıldız



Konak Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Üyeleri:

İmar Komisyonu:Esra Yılmaz Keskin, Ulvi Puğ, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Burhan Yılmaz, Hakan Yıldız

Plan ve Bütçe Komisyonu:Nesrin İlkutlav, Erhan Uzunoğlu, Birol Özkardeşler, Ozan Ali İlgazi, İsmail Özen

Hukuk Komisyonu:Mahmut Esat Aslan, Ulvi Puğ, Cenap Börühan, Cumhur Ter, Öztekin Tosun

Sağlık Komisyonu:Barış Özgen, Aslı Kaya, Orçun Altanhan, Cenap Börühan, Nurdan Metin

Çevre Komisyonu:Birol Özkardeşler, Burhan Yılmaz, Şamil Sinan An, İbrahim Ethem Demirci, Nurullah Arık

Kent Konseyi Komisyonu:Hamit Mumcu, Doğan Kılıç, Orçun Altanhan, Rıdvan Tekin, Ali Peynirci

Esnaf Komisyonu:Doğan Kılıç, Rıdvan Tekin, Mehmet Şerif Demir, İbrahim Yıldız, Nurullah Arık

Engelsiz Yaşam Komisyonu:Mahmut Esat Aslan, Barış Özgen, Ali Yangir, Nazlı Kurt, Nurdan Metin

Spor ve Eğitim Komisyonu:Şamil Sinan An, Cumhur Ter, Mehmet Şerif Demir, Ozan Ali İlgazi, Emrah Erol

Turizm Komisyonu:Cenap Börühan, Doğan Kılıç, Mustafa Çinkılıç, Rıdvan Tekin, İsmail Özen

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu:Burcu Bostancıoğlu, Sibel Hür, Nesrin İlkutlav, Nazlı Kurt, İkbal Sezgin

Kentsel Dönüşüm Komisyonu:Esra Yılmaz Keskin, Cumhur Ter, Mehmet Şerif Demir, İbrahim Ethem Demirci, Ahmet Yeniçırak

Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu:Esra Yılmaz Keskin, Şamil Sinan An, Ulvi Puğ, Erhan Uzunoğlu, İkbal Sezgin

İnsan Hakları ve Emek Komisyonu:Mahmut Esat Aslan, İbrahim Ethem Demirci, Erhan Uzunoğlu, Ozan Ali İlgazi, Hıdır Alptekin

Avrupa Birliği Komisyonu:Birol Özkardeşler, Ali Yangir, İbrahim Yıldız, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Öztekin Tosun

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu:Burcu Bostancıoğlu, Ali Yangir, Barış Özgen, Aslı Kaya, Emrah Erol

Çocuk Hakları Komisyonu:Sibel Hür, Hamit Mumcu, Mustafa Çinkılıç, Nesrin İlkutlav, Emrah Erol

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu:Sibel Hür, Burhan Yılmaz, Orçun Altanhan, Nazlı Kurt, Ahmet Yeniçırak

