Başkan Batur, şehit ailelerini unutmadı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı kutlama programı kapsamında şehit ve gazi aileleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesine ziyarette bulundu. Batur, "Sizlerin hakkı ödenmez. Bu ülke için kanını, canını feda eden kardeşlerimize, büyüklerimize biz minnet borçluyuz" dedi.

Kurban Bayramı öncesinde bir dizi bayramlaşma törenine katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şehit ailelerini ve gazileri unutmadı. Bu topraklar uğruna canını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de şehit ailelerini ziyaret etti, gazilerle bir araya geldi. Başkan Batur'un şehit ailelerini ve gazileri ziyaretine Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı. Şehit aileleri ile sohbet eden Başkan Batur, bu ülkenin şehitlerine olan borcunun asla ödenemeyeceğini belirterek, şehitlerimizin kahramanlıklarının, gösterdikleri cesaretin ve fedakârlıkların asla unutulmayacağı, bizzat unutturmayacaklarını söyledi. En değerli varlıklarını, evlatlarını bu vatan uğruna feda eden şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını da vurgulayan Başkan Batur, şehit ailelerinin Kurban Bayramlarını kutladı.

Batur, sizin emrinizdeyiz

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu'na da katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçmişten bu yana, Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminden bu yana çok güzel bir dayanışma sergilediklerini belirterek Muharip Gaziler Derneği'nin diğer dernekler arasında ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun da katıldığı Genel Kurul'da gazilere hitaben konuşan Batur, kendilerine minnettar olduklarını söyledi. Batur, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu ülke için kanını, canını feda eden kardeşlerimize, büyüklerimize biz minnet borçluyuz. Bu minneti sizlerle paylaşmak bizim için bir onurdur, bir şereftir. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz sizin emrinizdeyiz. Sizin bu ülke için yaptıklarınızın yanında, bizim yaptıklarımız sıfırdır."

Yapılan seçimde güven tazeleyerek Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanlığına seçilen Emekli Albay Mehmet Gökmen ile yeni Yönetim Kurulu'nu tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Başkan Batur, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.