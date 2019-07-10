Başkan Batur sözünü tuttu

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, amatör spor kulüplerine verdiği destek sözünü tuttu

Konak Belediyesi, ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren 20 amatör spor kulübüne, sezon öncesi, toplam 210 bin TL nakdî yardım yaptı. Geçen sene 1. Amatör Lig’de şampiyon olup da Süper Amatör Lig’e yükselen 4 takıma 12 bin 500 TL, 16 kulübe ise 10'ar bin TL maddi destek sağlandı.

Temsili yardım çekleri, dün Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kulüp başkanlarına teslim edildi. Törene, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut, Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir, kulüp yöneticileri, sporcular, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

Törenin yapıldığı salonda amatör sporcuların yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Batur, kendisinin de futbol oynadığını ve yöneticilik yaptığını hatırlatarak, “Amatör futbol ve ona emek vermek çok önemli bir ayrıcalık. Özellikle yönetici arkadaşlarımızı, özverili çalışmaları için kutlamam lazım; hepinize teşekkür ederim. Bu işler kolay değil. O semtin takımına bir şeyler verebilmek, o kulüpte oynayan çocuklarımızın amatör ruhla mücadele etmelerini sağlamak, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak çok önemli” diye konuştu.

31 Mart yerel seçim kampanya döneminde ve başkanlık görevini teslim alır almaz, Konak’ta amatör ligde mücadele veren takımların başkanlarıyla bir araya geldiğini vurgulayan Batur, “Yaşanan sıkıntıların hepsini biliyorum. Önümüzdeki beş yıllık süreç, amatör spor kulüplerimize daha fazla yardım etme ve tesisleşme sürecimiz olacak. Uygun olduğunu belirlediğimiz her noktada spor tesisi yapmaya hazırız” dedi.

Sözümüzü tuttuk

Konak Belediyesi’nin yarışan, birbiriyle mücadele eden değil, yetiştiren ve yarıştıran bir belediye olacağını ifade eden Batur, “Amatör spor kulüplerimizden, spor okullarımızdan yetenekli gençlerimizin çıkması bizim için çok önemli. Amatör spor kulüplerimizin yaşatılması, kabiliyetlerinin ve fiziki şartlarının düzeltilmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sizlerin nakdî yardımlarınızı sezon sonu, maçlar biter bitmez yapacağımıza ve gelecek sezon için hazırlanmanıza destek vereceğimize dair söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutuyoruz” diye konuştu.

Batur, önümüzdeki ağustos ayında kulüplere malzeme desteği sağlanacağını ve kulüplerin ödemesi gereken, federasyona katılım paylarının belediye tarafından ödeneceğini de müjdeledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü hatırlatarak, salondaki gençlere seslenen Batur, “Centilmence spor yapan, iyi insan, iyi birey olarak mücadele eden tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Sporda kaybetmek de kazanmak da yan yana; bazen yenilir, bazen yenersin ama centilmenliği ve iyi birey olmayı aklınızdan çıkarmayın. Bunu sağlarsanız, spordaki başarı da kendinden gelir” diye konuştu.

Törende İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri (ASKF) Kadir Akbulut ile Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir “Başkanımız Abdül Batur’u yıllardır tanıyoruz; onun sporcu dostu olduğunu, spora çok önem verdiğini en iyi bilenlerden biri de benim. Böyle bir başkanla çalıştığımız için inanın çok mutluyum” dedi.

Bu yardım can suyu niteliğinde

ASKF Genel Sekreteri Kadir Akbulut da kulüplerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, birçok kulübün yerel yönetimlerin desteğiyle ayakta kalmaya çalıştığına işaret etti. Akbulut"Belediyemizin bugün yaptığı yardımlar, kulüplerimiz için çok önemli bir can suyu niteliği taşıyor” diye konuştu.

İki isim de kulüplere yaptığı yardım nedeniyle Başkan Batur’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Batur’a forma ve plaket sunuldu.

Destek alan kulüpler

Törende, Reo Atillaspor, Basmane Altınpark, Çayırlı Bahçe, Damlacıkspor, Dostgücüspor, Ege Çağlayanspor, Eşrefpaşa Spor, Efelergücü, Gültepespor, Gültepe Gücü, Hucum Spor, Kahramanlar Spor, Kayaspor, Konak Belediye, Toros Gücü, Tepecik Ülkü, Ülküspor, Yapıcıoğlu Basdaş, Yılmazkaya ve 1925 Gençlik kulüplerine temsili yardım çekleri verildi.