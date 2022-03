Başkan Batur: Su yoksa hayat da yok!

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi'nin, Dünya Su Günü'nde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla temiz su kaynaklarının önemine ve korunması gerektiğine dikkat çekildi. Basın açıklamasında konuşan Başkan Batur, "Su kaynaklarımızı tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir. Çünkü su, dünyanın en önemli kaynağıdır. Su yoksa hayat da yoktur" dedi.

Bu yıl "Yeraltı suyunu Görünür Yapmak" temasıyla gerçekleştirilen Dünya Su Günü'nde Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Su kaynaklarının etkin ve doğru kullanılarak geleceğe devredilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen açıklamaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu,

CHP İzmir İl yöneticileri, İzmir Barosu Yönetimi, TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, Egeçep, Çiğli ve Bayraklı Kent Konseyleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, sendika temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Su, en önemli kaynak

Basın açıklamasını Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'nun okuduğu etkinlikte konuşan Başkan Batur, dünyadaki su kaynaklarının hızla tükendiğini ifade etti. Küresel ısınma ve diğer afetlerle doğanın ve dünyanın insanlığı uyardığını belirten Başkan Batur, "Tek evimiz olan dünya, yeryüzündeki hayatın tehlikede olduğunu anlatmak için her geçen gün daha da sert şekilde bizi uyarıyor. Su, dünyanın en önemli kaynağı. Su yoksa hayat da yok. Dünyanın su kaynakları süratle tükenirken, bizler tüm uyarılara rağmen ne yazık ki değerini tam olarak bilmiyoruz. Bugün tasarruf edeceğimiz bir damla suyun, dünyanın başka bir yerinde yaşam umudu olabileceğini ne yazık ki kavrayamıyoruz" dedi.

"Su kaynaklarımızı tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemeli"

Yerel yöneticiler olarak, özellikle su havzalarının korunması, buralardaki yapılaşmaya karşı durmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Gölü'nün korunması, eski haline yeninden gelebilmesi için düzenlediği etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Bu konudaki çalışmalarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve Dünya Su Günü'nde görüşlerini ifade ederek suyun önemine dikkat çeken tüm oda başkanları ve çevreci kurumlara teşekkürlerini ileten Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın yüzde 70'i su, ancak bunun ancak yüzde 3'ü içilebilir tatlı su kaynağı. Ancak bu da sizi yanıltmasın. Çünkü bu yüzde 3'lük kaynağın da sadece yüzde 1'ine ulaşabiliyoruz. Su, hem en değerli hem de en kıt kaynağımız. Her damlasına kadar su kaynaklarımıza, her dalına kadar ağaçlarımıza, ormanlarımıza, her santimine kadar bereketli topraklarımıza sahip çıkmalıyız ki böylece gezegenimizi, böylece geleceğimizi de koruyabilelim. Bu hepimiz adına tarihi bir sorumluluktur. Su kaynaklarımızı tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir."