MUTLU OLMANIN YOLU...
MUTLU OLMANIN YOLU...
0
TÜRKİYE HAVA KİRLİLİĞİNDE...
TÜRKİYE HAVA KİRLİLİĞİNDE...
0
EDİZ HUN KARŞIYAKA'DA
EDİZ HUN KARŞIYAKA'DA
0
SEVİLEN OYUNCU GÜLDÜR GÜLDÜR'DE
SEVİLEN OYUNCU GÜLDÜR GÜLDÜR'DE
0

Başkan Batur: Su yoksa hayat da yok!

Başkan Batur: Su yoksa hayat da yok!
23 Mart 2022 Çarşamba 12:04

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi'nin, Dünya Su Günü'nde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla temiz su kaynaklarının önemine ve korunması gerektiğine dikkat çekildi. Basın açıklamasında konuşan Başkan Batur, "Su kaynaklarımızı tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir. Çünkü su, dünyanın en önemli kaynağıdır. Su yoksa hayat da yoktur" dedi.

Bu yıl "Yeraltı suyunu Görünür Yapmak" temasıyla gerçekleştirilen Dünya Su Günü'nde Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Su kaynaklarının etkin ve doğru kullanılarak geleceğe devredilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen açıklamaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu,

CHP İzmir İl yöneticileri, İzmir Barosu Yönetimi, TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, Egeçep, Çiğli ve Bayraklı Kent Konseyleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, sendika temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Su, en önemli kaynak

Basın açıklamasını Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'nun okuduğu etkinlikte konuşan Başkan Batur, dünyadaki su kaynaklarının hızla tükendiğini ifade etti. Küresel ısınma ve diğer afetlerle doğanın ve dünyanın insanlığı uyardığını belirten Başkan Batur, "Tek evimiz olan dünya, yeryüzündeki hayatın tehlikede olduğunu anlatmak için her geçen gün daha da sert şekilde bizi uyarıyor. Su, dünyanın en önemli kaynağı. Su yoksa hayat da yok. Dünyanın su kaynakları süratle tükenirken, bizler tüm uyarılara rağmen ne yazık ki değerini tam olarak bilmiyoruz. Bugün tasarruf edeceğimiz bir damla suyun, dünyanın başka bir yerinde yaşam umudu olabileceğini ne yazık ki kavrayamıyoruz" dedi.

"Su kaynaklarımızı tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemeli"

Yerel yöneticiler olarak, özellikle su havzalarının korunması, buralardaki yapılaşmaya karşı durmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Gölü'nün korunması, eski haline yeninden gelebilmesi için düzenlediği etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Bu konudaki çalışmalarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve Dünya Su Günü'nde görüşlerini ifade ederek suyun önemine dikkat çeken tüm oda başkanları ve çevreci kurumlara teşekkürlerini ileten Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın yüzde 70'i su, ancak bunun ancak yüzde 3'ü içilebilir tatlı su kaynağı. Ancak bu da sizi yanıltmasın. Çünkü bu yüzde 3'lük kaynağın da sadece yüzde 1'ine ulaşabiliyoruz.  Su, hem en değerli hem de en kıt kaynağımız. Her damlasına kadar su kaynaklarımıza, her dalına kadar ağaçlarımıza, ormanlarımıza, her santimine kadar bereketli topraklarımıza sahip çıkmalıyız ki böylece gezegenimizi, böylece geleceğimizi de koruyabilelim. Bu hepimiz adına tarihi bir sorumluluktur. Su kaynaklarımızı tehdit edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir." 

Etiketler; #abdül batur #su #dünya su günü #konak belediyesi
Önceki Haber
Maratonİzmir için geri sayım başladı
Sonraki Haber
Akşener'den Bakan Nebati'ye tepki: Türkiye Cumhuriyeti böyle bir cıvıklık görmedi
Maratonİzmir için geri sayım başladı
Maratonİzmir için geri sayım başladı
0
Başkan Oran söz vermişti hükümet yapacak
Başkan Oran söz vermişti hükümet yapacak
0
İzmir'de torbacı operasyonu: 5 kişi yakalandı
İzmir'de torbacı operasyonu: 5 kişi yakalandı
0
İzmir'de taksi ücretlerine büyük zam!
İzmir'de taksi ücretlerine büyük zam!
0
İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen kişi, aracın çarpması ile hayatını kaybetti!
İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen kişi, aracın çarpması ile hayatını kaybetti!
0
Yüksek fiyatlar bezdirdi! Pazarda taneyle kasapta gramla alışveriş!
Yüksek fiyatlar bezdirdi! Pazarda taneyle kasapta gramla alışveriş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.