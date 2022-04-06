Başkan Batur: Vaatlerimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik

Konak Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. “Konak Belediyesi ve belediye meclisi olarak hizmet yarışı, proje yarışındayız” diyen Başkan Batur, seçimden önce söyledikleri proje ve çalışmaların yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Batur, “Yol haritamıza uygun şekilde, her noktaya dokunmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz” dedi

Konak Belediye Meclisi’nin nisan ayı ikinci olağan oturumu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Avukatlar Günü’ne denk gelen toplantıyı CHP Konak İlçe Hukuk Komisyonu üyeleri de takip etti. Toplantıyı yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da başta Konak Belediye Meclisi’nin avukat üyeleri Mahmut Esat Aslan, Ulvi Puğ ve Öztekin Tosun olmak üzere tüm avukatların gününü kutladı. Açış konuşmasında İzmir’in şehidini de unutmayan Başkan Batur, Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat’a rahmet, ailesi ve sevenlerine ise başsağlığı diledi. Başkan Batur ayrıca, hayatını kaybeden Foça’nın eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim’i de rahmetle andı. Batur, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanlığına seçilen Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç ile yönetimde görev alan Nurullah Arık ile Konak Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Şerif Demir’i de bir kez daha tebrik etti ve 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylanması için meclis başkanlığı kürsüsünü Meclis Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan’a bıraktı. 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu, 26 kabul, 6 ret oyu alarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Projelerin yüzde 80’i gerçekleşti

Konak Belediyesi’nin son üç yılında yapılan çalışmaları ve 2021 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunda işlenen temaları anlatan film gösteriminin ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur söz alarak raporunu sundu. 2019 yılında Konak Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde 9 maddelik bir “Yerel Yönetim Belgesi” ve “Seçim Beyannamesi” hazırladıklarını hatırlatan Başkan Batur, bu belgelerde yazan projelerin yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Bizim yol haritamız bu ve bu yol haritasına uygun şekilde bir belediyecilik anlayışı sergilemeye çalışıyoruz” diyen Başkan Batur, belgelerde yazan projeler arasında gerçekleşen, henüz gerçekleşmeyen ve devam edenleri tek tek saydığı konuşmasında şunları söyledi:

“Kent yenilenecek, Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde kentsel dönüşüm planları yaparak Konak’ı yenileyeceğiz, demişiz. İlk işimiz de o değil miydi? Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları yaptık. Ama kesintiye uğradı, yine de buna rağmen yılmadan devam ediyoruz. Geri dönüş yok. Şehir Plancıları Odasını da ikna edeceğiz. Gültepe, Toros, Yeşildere mahallelerimizdeki kent yenileme projelerinin imar çalışmalarına hemen başlayacağız, demişiz. Başladık mı, başladık. Belediye her zaman elini taşın altına koyacak diyoruz ve kararlıyız.”

Açılışlar peş peşe

Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda yapımı tamamlanan Çınarlı Sancar Maruflu Çocuk Bilim Merkezi’nin açılışının 23 Nisan’da, heyecanla beklenen Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı’nın ise 19 Mayıs’ta açılacağının müjdesini veren Başkan Batur, tüm meclis üyelerini yapılacak açılışlara davet etti.

Tecrübeli belediyeye tecrübeli başkan

Konak’ın tüm mahallelerine hizmet götürdüklerinin altını çizen Başkan Batur, belediyenin kurumsal kimliğine vurgu yaparak, “Her noktaya dokunmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz. Konak Belediyesi, kurumsal niteliği olan bir belediyedir. Geçmişi, tecrübesi, hafızası olan ve bu hafızasını en iyi şekilde kentteki hizmetlere aktaran, en tecrübeli belediyelerden bir tanesi. En tecrübeli belediyelerden bir tanesine de en tecrübeli belediye başkanı gelince, uyum içinde çalıştığımızı ve Konak’a faydalı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“Çalışanımıza bir kuruş borcumuz yok”

Konak Belediyesi’nin kredi kullanması ve borçlanmasıyla ilgili soru işaretlerini de aydınlatan Başkan Batur, borçlarını ödeyecek ve geri dönüşü hizmet olarak sağlayabilecek bir belediye olduklarına dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye para biriktiren, borçsuzluğuyla övünen bir kurum değildir. Her kurum borçlanabilir, yeter ki borcunu ödeme kapasitesi olsun. Mühim olan, geriye dönüşünü sağlayabilmek. Biz geriye dönüşü sağlayabilecek kapasitede bir belediyeyiz. Aldığımız kredileri de tıkır tıkır ödüyoruz. Burada, 774 Khk’lı arkadaşımız vardı. Bu belediyede yanındaki arkadaşı on alırken kendisi üç alan arkadaşımız vardı. Bize yakışan, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına yakışan şekilde, eşit iş eşit ücret anlayışıyla eşit noktaya getirdik. Kasadaki para bu arkadaşlarımızın farkını ödemek için orada duruyordu. Bunu yaptığımız için hiç pişman değiliz. Biz, örnek belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Gelirlerimizi de artırıyoruz. Ancak bu ekonomik şartlarda yeterli gelmiyor. Belediyeler, ekonomik krizden en fazla etkilenen kurumların başında geliyor. Biz yine de ayakta duruyor, mücadele ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Özellikle çalışanımızın, emekçimizin maaşını, ikramiyesini günü gününe yatırmaya gayret ediyoruz. Çalışanımıza bir kuruş borcumuz yok. Piyasaya da borcumuz yok. Vergi dairesine olan borcumuzu da kapatacağız. Borçlanmadan korkmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

“Hizmet yarışı, proje yarışındayız”

Faaliyet raporunun Konak Belediyesi, belediye meclisi ve kente hayırlı olmasını temenni eden Başkan Batur sözlerini teşekkürle noktaladı. Başkan Batur, “Sıkıntılı bir süreçte belediye başkanlığı yapıyoruz. Tam bir birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde hareket eden meclisimizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Desteklerini her zaman gösteren muhalefet meclis üyesi arkadaşlarımızın da emeği çok. Bu anlayış Konak’a hizmet etme anlayışından ortaya çıkıyor. Hizmet yarışı, proje yarışındayız. Bütün arkadaşlarımız bana çok rahat ulaşıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.