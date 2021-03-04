Başkan Batur verdiği sözü tuttu: Çayımızı, şekerimizi aldık geldik

“Kahvehanelerin açıldığı gün, çayı, şekeri bizden” diyen Başkan Batur, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden kepenk açan kahveci esnafına verdiği sözü tuttu. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ile birlikte ilçedeki kahvehaneleri ziyaret eden Başkan Batur, kahveci esnafına çay, şeker ve hijyen kiti armağan etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ile birlikte, pandemi ile birlikte kapanan ve ilk kez kepenk açan kahveci esnafına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Batur, Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile yeniden işyerlerini açan kahveci esnafına verdiği “kahvehaneler açıldığı gün çayı, şekeri bizden” sözünü tuttu ve içinde çay, şeker ve hijyen kitinin yer aldığı paketleri armağan etti.

Başkan Batur: Çayımızı, şekerimizi aldık geldik

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi dönemi boyunca kapalı kalan ve kısıtlamalar nedeniyle en çok mağduriyet yaşayan esnaf kesimi olan kahveci esnafını, işyerlerini açtıkları ilk gün ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazanç diledi. Esnafın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Batur, “Pandemi sürecinde en fazla etkilenen, en fazla mağdur olan kesim kahveci esnafı oldu. Bir ara açıldılar ama iş yapamadılar. Biz de kahveci esnafımız ayakta durabilsin, hem moral olsun hem de çorbada tuzumuz olsun diye elimizden geldiğince destek verdik. Pandemide ikinci normalleşme dönemi başladı. Kahveci esnafımız da bugün hizmete başladı. Biz de ‘kahvehaneler açıldığında çay şeker bizden’ demiştik. Bugün çayımızı, şekerimizi aldık; kahveci esnafımızı dolaşıyor, onlara hayırlı işler diyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın çarkı dönerse ekonominin de çarkı döner. Esnafımıza bol kazanç diliyorum” diye konuştu.

Kırdı: Diğer başkanlara örnek oldu

İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Bizleri yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’a bu jestinden ötürü teşekkür ediyorum. Konak ilçesindeki kahveci esnafına verdiği desteklerin bize çok yararı oldu. Bu destekleri, diğer belediye başkanlarına da örnek oldu. Özellikle Konak’taki kahvehane sahiplerine yapmış olduğu dezenfeksiyon, maddi ve ayni destekler bir ilk oldu. Bu ilki diğer belediye başkanları da göz önüne alarak devam ettiriyor” dedi.