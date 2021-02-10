Başkan Batur: Verdiğimiz sözün yüzde 65'ini gerçekleştirdik

Katıldığı programda, 22 ay içinde seçim vaatlerinin yüzde 65’ini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Batur, “Konak Belediyesi çalışıyor, kimse merak etmesin. Açıklamaya gerek yok, Abdül Batur’u esnafa sorun, vatandaşa sorun. Biz makamda değil sahada vatandaşın yanında hizmet üretiyoruz” dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuk olduğu televizyon programında hem belediyenin hizmetlerini anlattı hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yaşanan sel felaketinde sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sahada olan Başkan Batur, “İzbeton müdürlüğümden beri her yağmurda çizmeleri giyip sahaya inerim. Yaşadığımız afette de sahada vatandaşın, esnafın yanındaydık. Açıklama yapmaya gerek yok. Vatandaş da esnaf da Konak’ta yaptığımız hizmeti biliyor. Seçim öncesinde sözünü verdiğimiz işlerin yüzde 65’ini, geçen 22 ayda gerçekleşirdik ki bu sürenin neredeyse bir yılı pandemi ile geçti” diye konuştu.

“Demeç vermeye gerek yok, biz zaten sahadayız”

Pandemi sürecinde hem deprem hem de sel afetleri ile mücadele eden İzmir’de peş peşe felaketler yaşandığını ifade eden Başkan Batur, sel felaketinde sahada, vatandaşın ve esnafın yanında olduklarının altını çizdi. Batur şunları söyledi: “Sel felaketinde sabah 07.00’de çizmelerimi, yağmurluğumu giyip muhtarlarımızla, kapı kapı, sokakları dolaşıp tehlikeli bölgelere ulaştık. Ben 1995 yılından beri altyapı alanında çalışan, altyapıyı iyi bilen İzbeton Genel Müdürüyken dahi her yağmurda sahada çizmeleri ile dolaşan biriyim. İzmir’i de Konak’ı da çok iyi tanırım. Her yağmur yağdığında bizi telsizle Burhan Bey ayağa kaldırırdı bir kere. Demeç vermeye gerek yok, biz zaten sahadayız.”

Pandeminin başından bu yana esnafa destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kısıtlamalarda en büyük sıkıntıyı esnafın yaşadığını vurguladı. Yaklaşık 2600 işletmeden işgaliye almadıklarını, eczanelerden kuaförlere ihtiyaç olan her noktada dezenfeksiyon yaptıklarını, bakkallarda veresiye defteri kapatmak için kampanya yaptıklarını, Kemeraltı esnafına, kahveci esnafına, müzisyenlik mesleğini icra edenlere, otelcilere, şoförlere destek olduklarını hatırlatan Başkan Batur, “Abdül Batur’u İzmir’deki esnaf camiasına sorun. Biz hep esnafımızın yanında olduk. Esnaf bizim için çok önemli. Ekonominin çarklarının dönmesi için esnafa destek olmamız lazım. Biz esnafın yanında şimdi olmayacaksak ne zaman olacağız? Vatandaş da esnaf da Konak’ta ne yaptığımızı biliyor. İzmir’in çehresini değiştirmeye geldik. 22 ayda yüzde 65’ini gerçekleştirdik ki 12 ayı da pandemi ile geçti” dedi.

Konak Belediyesi çalışıyor

Konak’ta görev yaptığı 22 ay içerisinde gerçekleştirdikleri hizmetleri de anlatan Başkan Batur, sosyal tesis ve restorasyon çalışmalarına da dikkat çekti. Toros Sosyal Tesisinin tamamlandığını, 1.Kadriye’de de benzer bir tesisin inşaatının sürdüğünü ifade eden Başkan Batur, Hilal’de Roman Kültür Merkezi, Kemer İstasyonu binasında Gençlik Destek Merkezi ve Hangar binasında Mimarlık Müzesi, Aydın Erten Rekreasyon Alanı tahsisi, Çınarlı’da planetaryum, Liman Arkasında meclis binası, Alanyalı Konağı, İkizevler, Kıllıoğlu Hamamı, Silahhane binası, İkiçeşmelik çeşmeleri, Engelsiz Köy gibi tamamlanan ve devam eden çalışmaları da aktardı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaptıkları en önemli çalışmanın ise kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti. “Konak Belediyesi çalışıyor kimse merak etmesin” sözleriyle yapılan çalışmaların arkasında duran Başkan Batur, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaptığımız en önemli çalışmalar imar planları ve kentsel dönüşüm. Gültepe planları tamamlandı, şimdi parselasyon planlarını yapıyoruz. Bu arada boş durmadık, 200 hektarlık Beştepeler bölgesinin de planını yaptık. Burada da Gültepede’ki gibi sosyal tesis alanları ile yaşam kalitesini artıracak bir plan yaptık. Kentin siluetinin değişeceği bir çalışma oldu. Bazıları anlamıyor ama sadece planları yapmak bile büyük iş. Beştepeler ile durmuyoruz, Gürçeşme planları da bitiyor. Daha sonra da Yenişehir, Hilal’den Mersinli’ye kadar olan bölgeyi de bitireceğiz.”

İzmir’de ilk

Beştepeler bölgesi planlarında, İzmir’de ilk kez uygulanacak bir füniküler hattı da dahil etiklerini söyleyen Batur, “Biz plan yaparken sadece bina dikmek değil, o bina içinde yaşayacak vatandaşların sosyal yaşantısını da geliştirmek istiyoruz. Planlarda, Yeşildere’den Aziziye’ye çıkacak bölüme vatandaşları taşıyacak bir füniküler hat getirdik. Bu tür çözümlerle kente heyecan katacak çalışmalar yaptık. Gültepe planları meclisimizde oybirliği ile geçmişti; tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Beştepeler planlarını da en kısa süre içinde meclisimizden geçireceğiz” diye konuştu.