Başkan Batur yangın bölgesinde

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, Birliğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yangın bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemede bölgenin ihtiyaçları belirlenirken, bundan sonra izlenecek yol haritası da çizildi. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Batur, “Yangınlar gerçekten hepimizi çok üzdü, tam bir felaket yaşandı. Buradaki belediyelerimiz ellerinden gelen bütün çabayı gösterdi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu bölgeye bütün imkânlarını seferber etti. CHP’li belediyeler pandemide olduğu gibi yangında da çok ciddi başarı gösterdi. 50’ye yakın belediye burada görev yaptı ve hâlâ hep birlikte göreve devam ediyorlar” dedi

Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin de başkanlığını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Birliğin Yönetim Kurulu ve Birlik üyesi belediye başkanları ile birlikte yangın bölgesine gitti. Yangının en çok etkili olduğu ilçelerde Milas’tan başlayan incelemelerde Başkan Batur, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaklaşık on beş gündür bölgede yangınla mücadele çalışmalarına katılan Konak Belediyesi ekiplerini de ziyaret eden Başkan Batur, ekiplere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Başkan Tokat ve Başkan Balkan’dan bölgenin durumu, yaşanan hasar tespiti ve ihtiyaçlarla ilgili detaylı bilgi de alan Batur, ihtiyaç duyulan malzemelerin olduğu bir yardım kamyonunun da Konak’tan Milas’a hareket edeceğini söyledi.

Kıyı belediyeler birlikte mücadele ediyor

Yangın bölgelerindeki ziyaretlerine Milas ile başlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’tan yaşanan felaketle ilgili detayları ve hasar durumunu dinledi. Ziyarette, yangından etkilenen bölgelerden Küçükkuyu’nun Belediye Başkanı Cengiz Balkan da bölgeyle ilgili bilgi verdi. Kıyı Ege belediyelerinin hızla bir araya gelerek yangınla beraber mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Bugün, Kıyı Ege Belediyeler Birliğimizin değerli yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hasar tespitlerini yapmak ve ihtiyaçları belirlemek üzere yangın bölgesine geldik. ‘Bundan sonra yapılacaklar nedir?’ bunların tespiti için buradayız. Yine, Kıyı Ege Belediyeler Birliğimizin Yönetim Kurulu’nda birlikte görev yaptığımız çok değerli arkadaşımız Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat’a geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biraz sonra da Bodrum Belediyesi’ni ziyaret edeceğiz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak Tekirdağ’dan başlayıp Antalya’ya kadar yüzü aşkın belediyenin birlikte olduğu bir kurumuz. Son yaşanan yangınlar gerçekten hepimizi çok üzdü, tam bir felaket yaşandı. Tabii, buradaki belediyelerimiz ellerinden gelen bütün çabayı gösterdi.”

CHP’li belediyelerin başarısı

Yangınla mücadelede, pandemi sürecinde de olduğu gibi CHP’li belediyelerin çok ciddi mücadele ederek başarı gösterdiklerinin altını çizen Başkan Batur şöyle dedi:

“Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu bölgeye bütün imkânlarını seferber etti. 50’ye yakın belediye burada görev yaptı. Ve gururla söyleyeceğimiz şu ki; bu belediyelerimiz, hâlâ hep birlikte göreve devam ediyor. Mesela bizim Konak Belediyesi’ndeki arkadaşlarımız şu anda burada çalışıyor. CHP’li belediyeler pandemide olduğu gibi yangında da çok ciddi başarı gösterdi. Hele ki bazı bölgelerde hasarın az olması, can ve mal kaybının yaşanmamasında en önemli rol itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiydi. Aynı hızı Orman Bakanlığı gösteremedi. Doğa artık bu işin şakası olmadığını bize anlatıyor, umuyoruz bundan gerekli dersleri çıkarırlar” dedi.

Belediyeler sınavı geçti

Yangından en fazla etkilenen ilçelerden olan Milas’ta belediyelerin bir araya gelerek hep birlikte ve ciddiyetle hareket ettiğini ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da belediyelerin başarılı bir sınav verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Devlet ne yazık ki yangını söndürmede yetersiz kaldı. İllerden gelen itfaiye ekipleri ise özellikle köylerdeki hasarı en aza indirdi yaptığı çalışmalarla. Onlar sayesinde hayvan ve ev zararı en aza indi. Belediyelerimiz ciddi çalışmalar yaptı. Kırsal ve yerleşim alanlar korundu. İmara, ranta, turizm rantına dönük kafalarında bir takım düşünceler olduğunu duyuyoruz ve bu konuda ciddi kaygımız var. Yangından 11 mahalle etkilendi, 50 kilometrekarelik alan yandı. Can kaybı olmadı ama orman korunamadı. Sadece orman yanmadı, tarım alanları da yandı. Muğla’da arıcılık bitti. Yangının başladığı anda uçaklar gelseydi sadece beş dönüm alan yanardı. Bakanlık başarılı olamadı. Başta ciddiyeti anlamadı. Bizler bölgeyi bilen insanlarız, dinlemediler. Bu yangın anızdan başladı. Orman Müdürlüğü ekipleri anız diye müdahale etmedi. Bu anlayış ormanı yaktı. Bu yangında belediyecilik çok başarılı sınav verdi.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak bölgede bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Milas’taki incelemelerin ardından beraberindeki heyetle birlikte Mazı, Çökertme ve Bodrum’u da ziyaret etti. Başkan Batur, bölgenin ihtiyacına göre hazırlanan yardım kamyonunun da Konak’tan hareket ederek Milas’a geleceğini söyledi. Talebe göre yardımların devamının geleceğini de sözlerine ekleyen Batur, bölgede vatandaşlarla da konuşarak, ihtiyaçlarını sordu.