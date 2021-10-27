Başkan Batur’dan İZTO’da dönüşüm çıkışı: Kentsel dönüşümde kararlıyız

İZTO ekim ayı meclis toplantısına konuk olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını belirterek İzmir’in deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşüm anlamında kaybedilecek zamanın olmadığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un konuk olduğu meclis toplantısında Başkan Batur ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verirken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.



Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TL’deki artan değer kaybına dikkat çekerek birçok kalemde doğrudan ve dolaylı olarak maliyet artışı yaşandığını dile getirerek “İçine girdiğimiz enflasyon-kur-faiz sarmalı ile, kamu bankaları faizleri düşürse bile kredi kullanmak isteyenler de ihracatçılar da amaçlanan faydayı arzu edilen seviyede göremiyor. Artan enflasyon ile sabit gelirlilerin alım gücü üzerindeki olumsuz etki de hem ekonomik, hem de sosyal açıdan gittikçe büyüyor. Yurtiçi ekonomik göstergeler bize uzunca bir süredir ekonomik politikalarda önceliğin makroekonomik istikrara verilmesi gerektiğini işaret ediyordu. Mevcut durumda yurtdışında artan enflasyon riski ve sıkılaşan para politikaları, ekonomik ve finansal istikrar ihtiyacımızı daha da önceliklendirmemiz gerektiğinin altını çiziyor” dedi.



Özgener’den kalıcı yatırımları çekecek politika çağrısı



“Finansal piyasalardaki dalgalanma ve TL varlıklardaki düşüş, yatırım maliyetlerini kontrol edebilmek açısından problem yaratıyor” diyerek sözlerine devam eden Özgener, “TL’nin değeri ve faizlerdeki oynaklıklar, TL’nin reel seviyesinden daha fazla problem yaratıyor; çünkü makroekonomik dengeleri bozma ihtimali her geçen gün artıyor. Öncelikli olarak ülke riskimizi azaltmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü yüksek faizlerin yanı sıra yüksek risk primi ve düşük kredi notları da ülkemize yatırım yapmayı düşünen firmaların kararlarına etki ediyor. Pandemi nedeniyle miktarı artan dev sermaye akımlarından faydalanmak için politika üretmemiz ve sadece kısa vadeli portföy yatırımlarını değil, uzun vadeli, sıfırdan, kalıcı yatırımları da çekecek politikalara odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda; işsizlik, enflasyon, cari açık gibi makro değişkenlerin yanı sıra işletmelerimizin mikro ölçekteki sorunlarının da üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekiyor” diye konuştu.



Kentsel dönüşüm için kredi olanakları artırılmalı



İzmir’deki en önemli gündem maddelerinden birinin kentsel dönüşüm olduğunu kaydeden Özgener, “Kentimiz içinde sıkışmış, üretim kapasitesini geliştirme olanağı bulamayan sektörlerimiz için modern olanaklara sahip yerleri bulmak adına devamlı araştırma halindeyiz, ancak kentimizde alan üretme konusunda çok zorlandığımızı da ilgili her platformda dile getiriyoruz. En büyük dezavantajlarımızdan biri eskiyen yapı envanterimiz. Kentsel dönüşüm konusunda devletimizin kredi olanaklarını geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geniş bir geri ödemesiz dönem, uzun vadeler ve kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı, mevcut evlerde oturan vatandaşlarımızın da ikna olmasına ve harekete geçmesine sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümde kaybedilecek zaman yok

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak İzmir’in deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşüm anlamında kaybedilecek zaman olmadığını söyledi. Narlıdere’de 20 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Batur, “Konak’ta yaklaşık 30 senedir hiç kimse bu işe elini sürmemiş. Biz de kolları sıvadık. Ayrıca vatandaşlara da söz vermiştik. Buralarda önemli olan dönüşümün sağlanması. Konak ilçesi yapı envanterin en eski olduğu ilçe. Deprem gerçeği de var bunun yanında. Hep deprem gerçeği diyoruz, bilim insanları uyarıyor. Ama yerel yönetimler olarak bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. Bizim kaybedecek zamanımız yok. İnsanlarının bizden istedikleri şu: Güvenli ve depreme dayanıklı binaları revize etmek. Can güvenliğini sağlayacak binalar üretmemiz ve bunun önünü açmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Biraz radikal ama başka yol yok. Biliyorsunuz Karşıyaka’dan Güzelbahçe’ye kadar bir Çin Seddi var. Bununla ilgili planlamalar yapılması lazım. Planlama yapılır ama bunların uygulanması önemli. Biz, Gültepe planlarımızı 1 senede tamamladık. Neticede askıdan indirdik. İtirazlar oldu. Onların geçerliliği ve nasıl olacağını vatandaşımıza anlattık” dedi.



“59. gün planlarımız mahkemeye verildi”



Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şehir Planlamacılar Odası’nı eleştiren Başkan Batur, planlara alternatif revizyonlar önermek yerinde yargı yoluna gidilmesine tepki gösterdi ve “Benim buradaki sıkıntım şu: Biz bu kadar iyi niyetliyiz. 1 yıl içinde 300 hektarlık alanda bahsediyoruz. 1,5 yılda da 500 hektarlık Beştepeler alanında kentsel dönüşüm planlarını bitirdik. Ama şuna üzülüyoruz. Artık bu bölgelerin değişiminin olması lazım. Vatandaşların yüzde 85’i değişimi istiyor. Şehir Plancıları Odası’na Gültepe Planlarını 3 defa sunduk. 59. gün planlarımız mahkemeye verildi. Biz odaların kentin içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben de bir mimar olarak oda mensubuyum. Ama Şehir Planlamacılar Odası’ndaki arkadaşlarımız bu planları nasıl düzeltiriz önerisi getireceklerine mahkemeye gidiyorlar. Mahkeme en son gidilecek yerdir. Ben şöyle düşünüyorum: Nüfus artışı olmadan, kentsel artış olmadan bizim hazırladığımız sosyal donatılar da kalacak şekilde, vatandaşın hakkı yenmeden konutları verilecek şekilde bir plan yapsınlar kabul edelim. Ama yok. Hem emsal artışı olmayacak hem dönüşüm olacak. Biz, kentsel dönüşümde kararlıyız” diye konuştu.



Emsal artışı önerisi meclise gelecek



Son olarak ilçe için alınacak emsal artışı kararının ilk mecliste gündeme getirileceği haberini de veren Başkan Batur, “Sadece kentsel dönüşüm çalışmaları yapmıyoruz. Ayrıca depremden sonra ilçemizde gerekli alanları K Bölgesi ilan ettik. Şimdi K Bölgelerinde olup bize müracaat eden vatandaşlarımıza inşaat ruhsatı aldıkları dönemdeki bütün imar haklarını veriyoruz. Bu şekilde yüzde 15 bir kazanç oluyor. Ama bununla yetinmedik. Bunun yanında ayrıca parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışını 1 Kasım’da meclisimize getireceğiz Bunu süratle yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

İZTO ile Konak arasında ortak protokol

İZTO ekim ayı meclis toplantısında Oda ile Konak Belediyesi arasında ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik “Eğitim Kart” protokolü imzalandı. Protokole ilişkin açıklamalarda bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ‘Eğitim Kart’ Protokolü imzalamıştık. Bu proje, pek çok sektörümüzde olduğu gibi pandemi sürecinde ciddi anlamda ekonomik ve finansal sıkıntı yaşayan kırtasiye sektörümüz için de can suyu olmuştu.Hem İzmir Büyükşehir hem de Konak Belediyemizin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdığı Eğitim Kartları, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanı sıra esnafımıza ve tüccarımıza da destek oluyor” dedi.