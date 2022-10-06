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Başkan Batur’dan kadınlara tam destek

Göreve yeni seçilen İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) yeni başkan ve yöneticileri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u makamında ziyaret ederek, kadın projelerine destek istediler

Başkan Batur’dan kadınlara tam destek
06 Ekim 2022 Perşembe 12:06

İKKB’nin yeni Başkanı Gülsen Çetiner Özkan ve yönetim kurulu üyeleri Seçil Tercan, Fatma Tunç Köprülü, Meliha Çevik, Sema Kırklar, Lütfiye Ceviz kadın projelerine destek istemek amacıyla Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u makamında ziyaret etti.

İKKB Başkanı Özkan, bünyelerinde 42 kadın kuruluşunu barındırdıklarını belirterek, kadınların meslek ve iş sahibi olması, toplumsal yaşamda ve siyasette daha fazla yer alması için çaba sarf ettiklerini, bu amaçla bir dizi etkinlik planladıklarını söyledi. Güç birliği ve işbirliği yapmak amacıyla belediye başkanlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Özkan, “Kadın Kuruluşları Birliği olarak hem kendi yapacağımız projelere, hem de siyasette yer almak isteyen kadınlarımıza destek olmak istiyoruz. Kadın çalışmalarını daha geniş kadın kitleler ile buluşturmayı hedefliyoruz“ dedi.      

KADIN PROJELERİNE TAM DESTEK

Kadın eksenli projelere her zaman destek olduklarını bildiren Batur, “Yeter ki proje getirin. Kadınların başımızın üzerinde yeri var. Özellikle yatay yerleşim bölgelerinde kadınlara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. Belediye olarak bünyemizde kadına yönelik 16 farklı alanda meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Ayrıca pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın istihdamı çok önemli, bu yönde yaptığınız çalışmalara her zaman destek vereceğiz” dedi.

Etiketler; #izmir #abdül batur #kadın #haber
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