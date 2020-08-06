Başkan Batur’dan zabıtaya pandemi teşekkürü

Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, zabıta ekiplerine pandemi dönemindeki çalışmalarından ötürü teşekkür etti

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Zabıta Haftası nedeniyle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Celil Durdu, Zabıta Müdürü Bahtiyar Martin ve müdürlük çalışanlarının yer aldığı ziyarette Başkan Batur, pandemi sürecindeki özverili çalışmaları için Konak zabıtasına teşekkür etti. Covid-19 salgının dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden olduğunu vurgulayan Batur, Konak Zabıtasının pandemi sürecinde çalışmalarıyla örnek olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: “Dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden olan bu pandemi sürecinde zabıtamız örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Pandemi çalışmalarında temizlik, park ve bahçeler, sosyal yardım ekiplerimizle beraber en fazla iş Zabıta Müdürlüğümüze düşüyor. Zabıta Haftasını daha geniş bir toplantı ile tüm çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek kutlamak isterdik. Ancak Konak halkının da sağlığı için özellikle bizim daha dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Önce sağlık diyoruz, bu süreci hep birlikte sağlıkla atlatalım istiyoruz.”

Zabıtaya en büyük destek Batur’dan

Konak Belediyesi Zabıta Müdürü Bahtiyar Martin de müdürlük çalışanları adına Başkan Batur’a teşekkür ederek, “Göstermiş olduğunuz yakınlık, özen ve destek için müdürlüğümüzde çalışan tüm zabıta arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde bize güven ve cesaret verdiniz. Gece gündüz demeden 7/24 çalışan bir müdürlüğüz. Pandemi sürecinde olduğu gibi çalışmalarımız aynı gayret ile devam edecek” dedi.

Zabıtaya kadro sözü

Her Zabıta Haftası’nda gelenek olduğu gibi bu yıl da belediye başkanına ortak bir istek iletildi. Emeklilik gibi nedenlerle azalan memur sayısının tamamlanması için yeni kadro isteyen Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını kırmayan Başkan Batur kadro sözü verdi.





