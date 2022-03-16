Başkan Batur’un vaatlerinin yüzde 80’i tamam

Konak’ta üç yılını değerlendiren Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, seçim öncesi verilen vaatlerin yüzde 80'inin gerçekleştiğini ve üç yılda ilçeye 195 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Batur, kalan görev süresi içinde de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen söz verdiği hizmetleri gerçekleştireceğini ifade etti.



FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, İzmir’in kalbi Konak ilçesindeki üç yıllık görev süresini değerlendirdi. Alsancak’ta Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda düzenlenen “Konak’ta Hizmet Dolu Üçüncü Yıl” başlıklı değerlendirme toplantısında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Batur, Konak’ta üç yıl içinde hayata geçen icraatlarını dile getirerek yatırımlarını anlattı.

Konak hedefine emin adımlarla yürüyor

Konak’ta geride kalan üç yılını değerlendiren Başkan Batur, “Konak Belediye Başkanı seçildiğim günden bu güne geçen üç yıllık sürede, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. İzmir’in kalbi, güzel ilçemiz Konak’ı daha iyi noktalara taşımak için birlikte emek veriyoruz. Altyapıdan kültür-sanata, sosyal yardımlardan sağlıklı bir çevreye kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. 2 bin 500 yıldır kent yaşamının kesintisiz aktığı bu toprakların zengin kültür mirasına sahip çıkarken, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yatırım yapıyor, hedeflediğimiz Konak’a doğru emin adımlarla yürüyoruz. Üç yıldır görmezden gelen değil, kucaklayan; sorun yaratan değil, sorun çözen; kavga eden değil, iyi geçinen bir anlayışla çalıştık. Güzelliklere güzellik katmak için birlik ve beraberliği çok önemsedik. Bu yüzden her işimize ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz’ diyerek başladık, ‘Birlikte Konak’ sözünü dilimizden düşürmedik. Görev süremizin üçte ikilik bölümü ne yazık ki tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisiyle geçti. Bu süreçte yardımlaşmayı ve dayanışmayı hep ön planda tuttuk. Daha önce de söyledim, bu dönem yatırım dönemi değil yardım dönemi oldu. Küresel salgında imkânlarımızın büyük bir kısmını hemşerilerimize desteğe ayırdık. Sosyal yardımlara ağırlık verdik. Dayanışmayı bir adım öteye taşıyarak, hemşerilerimiz arasında yardımlaşma ağları kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Meslek örgütleri ve STK’larla ortak akıl çerçevesinde işbirlikleri yaparken, muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyor, hemşerilerimizin sesine kulak veriyoruz” dedi.



Konak’ın kanayan yarası: yapı stoku

Konak’ın nice medeniyetlere ev sahipliği yaptığını bu nedenle binlerce yılın getirdiği yükle yorulmuş, yıpranmış çok sayıda mahalle olduğunu belirten Başkan Batur, “İlçemizin mevcut yapı stoğunu çağa uygun hale getirmek en büyük hedefimiz. Bu hedefe ulaşmanın yolu da eskiyen ve yıpranmış binaları yenilemekten geçiyor. Plansız yapılaşma, sağlıksız konutlar, sosyal tesis ve yeşil alan azlığı maalesef ilçemizin kanayan yarası… İki yıl önce hiç birimizin bir daha yaşamak istemediği deprem felaketi ile sarsıldık. Olası bir deprem hepimizin korkulu rüyası. İzmir deprem bölgesinde olan ve yüksek risk taşıyan bir kent. Bu yüzden vakit kaybetmeden felaketlere hazır olmamız gerekiyor. Kent merkezinde bulunan eskimiş binaların mutlaka yenilenmesi lazım. 40-50 yıl önceki imar uygulamasına göre yapılmış bu binaların, bugünkü imar uygulamaları ve yönetmeliklerle yenilenmesi ne yazık ki imkansız. Bu nedenle K bölgeleri belirleyip, meclisimizden aldığımız kararla, binaların yapıldığı yıldaki imar uygulamasına tabi olacak şekilde dönüşümünün önünü açacak hayati bir kararı da uygulamaya geçirmiş olduk. Tabii bu dönüşüm bugünden yarına hemen olmayacak. Uzun bir süreç ve sabır gerektiren bir iş. Bizim bugün attığımız adımlar gelecekteki değişimin de önünü açacak” şeklinde konuştu.



Her bölgeye eşit hizmet

Bina dönüşümü yaparken bir taraftan da sosyal ve kültürel dönüşümü sağlayacak yatırımları hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Batur, üç yılda Konak’ta hayata geçirilen sosyal ve kültürel yatımlarından bazılarını dile getirerek “Konak’ta her ne hizmet üretiyorsak, önce insan diyerek, kente hizmet kentliye saygı anlayışıyla yapıyoruz. Belediyemizin kaynaklarını adil paylaştırıyor, her bölgemize eşit hizmet sunuyoruz” diye konuştu.



“Verdiğimiz sözler gerçeğe dönüşüyor”

“Konak’ta tüm renklerimizle, inançlarımızla, kol kola yürüyen kocaman bir aileyiz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Batur, “Verdiğimiz sözleri bir bir gerçeğe dönüştürürken, bunun karşılığını gösterilen güven ve yüzlerdeki gülümsemeyle alıyoruz. Bizim de gayemiz, Konak’ta yaşamı kolaylaştıran, halka dokunan güzel işlerle daha çok kalbe dokunmak ve yüzlerdeki gülümsemeleri çoğaltmak. Çünkü biliyoruz ki; güzel işler kalbe değer. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin yüzde 80'nini gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken, peki hangi kaynakları kullandık, nereye ne kadar harcadık? Gururla söylüyorum ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen Konak Belediyesi öz kaynaklarıyla yatırım yapan, mali yapısı güçlü bir belediye oldu. 2022 yılı belediye bütçemizi 634 milyon olarak belirledik. Ancak ülkece yaşadığımız ekonomik çalkantı nedeniyle bütçemiz şimdiden yüzde 30 oranında eridi” dedi.



“Hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz”

Ülkenin yaşadığı ekonomik zorlukların ve zamların hem vatandaşları hem de belediyeleri derinden sarstığını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu zorluklara rağmen hizmet üretmekten, yatırım yapmaktan geri kalmadık. Üç yılda altyapı yatırımlarına 140, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de yaklaşık 25 milyon lira harcadık. 20 milyonluk akaryakıt ve 10 milyonu bulan pandemi dönemi sosyal yardımlarımızı da eklediğimiz de Konak’a hizmetlerimizin toplam tutarı 195 milyon lirayı buldu. Tüm bu zorluklara rağmen söz verdiğimiz ne varsa, kalan hizmet süremiz içinde tamamlayacağız ve daha fazlasını yapacağız. Bir yandan da gelecek dönem için yeni projeler hazırlayıp, bunları hayata geçirmek hedefindeyiz. O yüzden bugünden sonra görev ve sorumluluğumuz eskisinden daha büyük. Tüm ekiplerimizle 7 gün 24 saat Konak için çalışmaya devam edeceğiz. Üç yılda yaptıklarımızın daha fazlasını yapacak ve başarımızı artıracağız. Konak'a olan tutkumuz ve bitmeyen enerjimiz ile hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Kararı büyükşehir verecek

Tartışmalı Zorlu Konak Projesi’ne ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Başkan Batur, “Zorlu Projesi geçtiğimiz dönemde başlayan ve yükseklik sıkıntısı olan bir binaydı. Plan tadilat sürecinden sonra ruhsat verilmiş. Özellikle kenti rahatsız edecek bir yükseklikte olduğunu tespit ettik, 156 metre. Estetik komisyonumuz da bir çalışma yaptı. O bölgede en yüksek bina 131 metre ile Hilton. Yapılan çalışmalar noktasında Kadifekale görüntüsünü bozacağı adına itirazlar oldu. 84 metreye indiren meclis bizim meclisimiz değil. Çünkü 84 metre ile ilgili kararı verecek meclis Büyükşehir Meclisi. Bu iş mahkemeye doğru gidiyor. Herhalde mahkeme ile ilgili süreç devam edecek” yanıtını verdi.



Konak’ta yapılacak çok iş var

Konak Belediyesi’nde ikinci dönem hedeflerinin olup olmadığına ilişkin sorulan sorular üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Batur, “Bir yandan gelecek dönem için yeni projeler hazırlayıp bunları hayata geçirmek hedefindeyiz. Bu dönem Konak’ta bir bölgede temel atma noktasına geldiğimizde, işe başlamak zaten işin yarısı. Bundan sonraki süreç uzun soluklu ama, ben yaptığımız planlara anayasa diyorum, bu anayasa kenti daha sağlıklı dönüşümde emin adımlarla ilerleyecek noktaya getirir. Bu dört dönem mi, beş dönemde mi olur bilemiyorum. Biz buna talibiz anlamında da söylemiyorum… Konak için hazırlığımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de kulağı çınlasın; Konak ve Büyükşehir olarak çok iyi anlaşıyoruz. Amacımız İzmirli’ye en iyi hizmeti götürmek. Konak’ta yapılacak çok iş var” diye konuştu.



Soyer’le omuz omuza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile aralarının açık olduğuna yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Batur, isim vermeksizin AKP Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’a atıfta bulunarak, “Onu bir ilçe başkanı yapıyor, biliyorum. Bizden kurtulup rahat rahat çalışmak istiyor. Seçimleri daha rahat kazanırız düşüncesinde. Ancak biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla omuz omuza, birbirimizi dinleyerek, danışarak ilerliyoruz. Adaylık zamanında olduğu gibi saygı ve sevgi içerisinde devam ediyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok, çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Batur’dan ŞPO’ya çağrı



Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) imar planlarına dava açması hakkındaki soruyu yanıtlayan Batur, “ŞPO, her şeye dava açıyor. Sadece Gültepe meselesi değil bütün projelerimize iptal davası açıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine de iptal davası açıyorlar. Biz diyoruz ki gelin masada konuşalım, sorunları çözelim. Ben mimarım. Mimarlar Odası’nın bir üyesiyim. Bununla da gurur duyuyorum. Mimarlar Odası ile Gültepe meselesini konuşarak sorunları çözüyoruz ama ŞPO ile çözüm üretemiyoruz. Tekrar buradan sesleniyorum; sorunları, şikayetleri masada konuşup ortak akıl ile çözüm üretebiliriz” dedi.