Başkan'dan 'Evde kalın' çağrısı

Karşıyaka'nın mesleği tıp doktorluğu olan belediye başkanı Cemil Tugay, korona virüs uyarılarına kulak asmayıp sokağa çıkan vatandaşları, evlerine dönme konusunda uyardı.

Tugay özellikle 65 yaş üstündeki Karşıyakalıların tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Korona virüs tehdidi üzerine Acil Koordinasyon Kurulu oluşturup 65 yaş üzerindeki vatandaşlara belediyeye başvurma çağrısı yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, uyarılara aldırmayan vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi. Bilim dünyasının tehlikleli virüsten korunmak için "evden çıkmayın" çağrısına rağmen özellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşların uyarıyı dikkate almaması dikkat çekti. Karşıyaka Çarşı ve civarında oturan ve dolaşan vatandaşlardan evlerine dönmelerini isteyen Tugay, karşı karşıya oldukları riskli durumu anlattı.

Çoğunluğu bunaldığı için sokağa çıktığını belirten vatandaşların bir kısmı, para çekme, banka promosyonu ve alışveriş için dışarıda olduklarını belirtti. Karşıyaka Belediyesi'nin 444 1 575 numaralı hizmet hattını devreye soktuğunu, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için bu numarayı arayabileceğini belirten Dr. Cemil Tugay, "Karşıyakalıların can güvenliği bizim için her konudan önce gelir. Bu zorlu günlerde virüsten korunmaları için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu ve onlar için çalıştığımızı bilsinler. Özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan her türlü ihtiyaçları için bizi aramalarını bekliyoruz" diye konuştu.