Başkan'dan sardalye sarma ikramı

Alanında ülke çapında uzman bilim insanlarını ilçe halkıyla buluşturan Karaburun Belediyesi’nin konuğu, dünyanın pek çok ülkesinde Akupunktur ve Fizik Tedavi alanında bilimsel çalışmalarda bulunan Dr. Alparslan Bilen oldu.

Yurtiçinde ve yurt dışında basılmış pek çok yayını bulunan, kamuoyunda büyük ilgi çeken “Öldürmeyen Yemekler Kitabı’nın da yazarı olan Dr. Bilen, dinleyicilere sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı. Nergis Kafe’de düzenlenen söyleşide ayrıca, “Öldürmeyen Yemekler Kitabı”nda yer alan yemeklerden asma yaprağında sardalyenin yapım ve tadımı da gerçekleştirildi. Söyleşide bulunan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, dinleyenlere hoş bir sürpriz yaparak, asma yaprağında sardalyeyi elleriyle sarararak vatandaşlara ikram etti.

Çok iyi yaparım

Karaburun yarımadasının en yaygın balık türleri arasında olan sardalyenin, her yaştaki insan için çok önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “En temiz denizlerde tutulabilen, Temmuz ve Ağustos aylarında Karaburunlular’ın sofralarından eksik olmayan sardalye, sarma olarak da afiyetle yenebilir. Hatta Alpaslan Bey’in kitabında olduğu gibi Karaburun’da sadece asma yaprağı ile değil, ebegümeci ile de sarması yapılabilir. Sarmayı, gençlik yıllarımdan bu yana çok iyi yaparım. Bu konudaki iddiamı Alparslan Hoca’mıza da göstermek istedim. Hem söyleşisini keyifle dinledik hem de damak çatlatan bu lezzeti misafirlerimize ikram ettik.” dedi. Alparslan Bilen, dinleyiciler tarafından da beğeniyle izlenen söyleşi ve ikram sonrasında “Öldürmeyen Yemekler Kitabı” ve “Karaburun” kitaplarını imzaladı.