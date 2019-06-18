Başkan'dan şirketlere yeni görevlendirmeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan yeni görev dağılımı çerçevesinde belediye şirketlerinin yönetimlerinde de değişikliğe gidildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5 yıl boyunca şehri birlikte yöneteceği kadrosunu netleştirmeye başladı. Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere yeni görevlendirmelerde bulundu. Yapılan görevlendirmelere göre İZFAŞ ve İZBETON'un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Tunç Soyer yürütecek. Yeni isimler Başkan Soyer'in verdiği kararla şirketlerin tepe yönetiminin büyük kısmında değişikliğe gidildi. İZFAŞ'ın yeni Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İZULAŞ'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Bey, İZDENİZ'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, Metro A.ş.'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ufuk Tutan, İZELMAN'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akyarlı, Genel Müdürü ise Burak Alp Ersen, İZBETON'un yeni Genel Müdürü, Heval Savaş Kaya, İZBELCOM'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erdal İzgi, Genel Müdürü ise Ahmet Ersagun Yücel, Grand Plaza'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Işıklar, ÜNİBEL'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Genel Müdürü Nihal Ağca, EGEŞEHİRPL, A.Ş.'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Başak, Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, BAY-SAN'ın yeni Genel Müdürü de Cengiz Türksoy oldu. Görevde kalanlar Tunç Soyer'in görevinde kalmasına karar verdiği isimler ise şöyle:

İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan, METRO Genel Müdürü Sönmez Alev, GRAND Plaza Genel Müdürü Hasan İkat, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Totuk, İZENERJİ Genel Müdürü Ali Celal Ergin ve BAY-SAN Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökçe.