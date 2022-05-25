Başkan Engin: Seçim vaatleri bir yıl içinde tamamlanacak

Narlıdere‘de 3 yılda yapılan faaliyetlerini anlatan Belediye Başkanı Ali Engin, bir yıl içinde seçim döneminde vaat ettiği projelerini bitirmiş olacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- 2019 yılında göreve gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in ilçede son 3 yılda yapılan faaliyetlerini düzenlenen tanıtım toplantısında anlattı. Narlıdere Park Orman Tesislerinde düzenlenen toplantıya ev sahibi Başkan Ali Engin'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı. Üç yıllık görev süresinde yaptıklarını anlatan Başkan Engin, seçim döneminde vaat ettiği çalışmaların bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

Gelecek yüzyılda sadece devletler ve şirketlerin değil şehirlerin ve ilçelerin de yarış içinde olacağını belirten Başkan Engin, ilçenin ekonomik faydadan yararlanabilmesi için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Başkan Engin, “Belediyelerin yaptığı altyapı çalışmaları ulaşım, sanat, turizm ve buna dayalı büyük bir ekonomi var dünyada. İlimizde bu zenginlikten pay alması lazım ve her ilçe buna göre konumlanması lazım. Göreve geldiğimizde ilçemizin ihtiyaçlarını belirledik. Kaynaklarımızı belirledik. Kaynaklar, toplanan vergiler ve kamu kurumlardan yaptığımız işbirliklerinden oluşuyor. Projelerimizi hazırladık. Seçimde vaat ettiğimiz projeler ya bitti ya devam ediyor ya da proje aşamasında. 1 yıl içinde vaat ettiğimiz projelerimiz bitirmiş olacağız. Halkımızın karşısına demokratik hesabını vermeye hazır olacağız” dedi.

“Refah seviyesi yüksek bir göç alıyoruz”

Şu anda 70 bine dayanan nüfusun ilçenin yeni imar planlarının hayata geçmesiyle 120 bine çıkacağını kaydeden Başkan Engin, “Şehrimizi hem koruma hem de kalkındırma ekseninde büyütmek amacındayız. Orman ile şehir buluşuyor. Narlıdere metrosu ile ulaşım kolaylığı ile görece üstünlüklerden dolayı cazibe merkezi haline geliyor. Metro, Narlıdere’nin yaşamını kolaylaştıracak, refahını artıracak bir proje. 2023 Mart ayında Narlıderelilerin hizmetini sunulacak. Bittiğinde İzmirlileri Narlıdere’ye ucuz ve kolay bir şekilde ulaştıracak. Gayrimenkul ve kire fiyatları artıyor bu dar gelirliler için sevindirici bir şey değil ama gerçek. Refah seviyesi yüksek bir göç alıyoruz. Bunu yönetmek ve şehri kalınma dengesi içinde götürmek temel hedefimiz” şeklinde konuştu.

Başkan Engin, icraatlarını tek tek anlattı

Görev süresince tamamladıkları projeleri de tek tek sayan Başkan Engin, “Çocuk senfoni orkestrası, 110 yakın sanat faaliyete içeren kurslarımız var. Ülkemizin en önemli sorunlardan gördüğümüz eğitim sorunu. Devletin bir an önce okul öncesi tesisleri hayata geçirmek istiyor. 3 tane Nar Çiçekleri Anaokulu’nun 200 olan kapasitesini anaokulu sayısını 5’e çıkartarak 400 yapacağız. 100 evin restorasyonunu bir yıl içinde tamamlanacak. İzmir lezzetlerini buraya toplamak istiyoruz. Yaya ve bisiklet yolları yapıyoruz. Kadınlar çabalarımızın odağında olan kesim. Anaokulu ve kadın kooperatifleri ile kadınlarımızı destekliyoruz. 6 alanda ev ekonomilerine katkıda bulunuyor kadınlarımız. Meslek fabrikasının bir şubesini bizim binamızda ortak proje ile hayata geçirdik. Her insanın meslek sahibi olabileceği, iş sahibi olabileceği bir yer. Narlıdere, bir orman kenti olduğunu Narlıdere Park Orman ile gösterdik. Seçim döneminde emeklilerin, gençlerin deniz yerinde oturacak yer olmadığını söylemişti. Mandalina cafe ile bu tesisimiz İzmirlilere hizmet veriyor. Zeytin cafe yine 150 yıllık zeytin ağaçları altında kadınlarımız işlettiği bir yer” ifadelerini kullandı.

Narlıdere Port, iki yıla hazır

İlçede yapılması planlanan projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Engin, ilçede hayata geçecek Narlıdere Port projesinin 2 yıl içinde bitirilerek İzmirlilerin hizmetine sunulacağını söyledi. Ayrıca Başkan Engin, “Bize ait olan arsada bir tenis kulübünü bu ay içinde temelini atıyoruz. Bahar aylarında hizmete sunmayı düşünüyoruz. İzmir’in en büyük tenis tesislerinden olacak. Pir sultan abdal caddemizde kaçak düzensiz yapıları yıktık. Projelerimiz bitti. Geçen yıl ihale yapmıştık. Maliyetler nedeniyle müteahhit firma sözleşmeyi feshetti. Yeniden ihale yaparak 2 ay inde temel atıp 1 yıl içinde hizmete açmış olacağız” dedi.

Narlıdere uzlaşı ile dönüşecek

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin ise Başkan Engin, “Bir taraftan çarpık yapılaşma ile mücadele ederken bir taraftan da 40 yıl önce yapılan apartmanlar da dönüşmek durumda. Yüzde 75 şehrin dönüşmesi lazım. 2 yıl içinde yaklaşık 43 hektar alanda 3 mahallede 1/5000 planları onayladık. Askı süreci bitti. Şehir Plancıları Odası ve vatandaşlarımız hukuksal haklarını kullandı, dava açtı. Dava devam ediyor ve süreci bekliyoruz. Dava bitmeden polemiğe girmeyeceğiz. O mahallerde referandum yapacağız. İmar planları yüzde 100 onaylansa da dava bizim lehimize sonuçlansa da vatandaşın yüzde 80’nin evet demeden hiçbir şey yapmayacağız. Vatandaş istemiyorsa bu yetkiyi bakanlığa teslim ederiz. Vatandaşla polemiğe girmeyeceğiz. Vatandaşla yüzde 100 uzlaşacağız, uzlaşarak yapacağız. Belediyemize ait 30 bin metrekare alanda tapusu var. Tapuyu oradaki vatandaşlara kullanacağız. 300 konut vatandaş için kullanılacak. Narlıdere Belediyesi, rant değil vatandaşın lehine bunu kullanılacak” açıklamalarında bulundu.