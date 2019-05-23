Başkan Eriş, Ödemiş OSB'de

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mehmet Eriş başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Başkan Eriş, Ödemiş OSB'de
23 Mayıs 2019 Perşembe 13:21

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti yerel seçimlerden sonra yaptığı toplantıda Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i, yönetim kurulu başkanı olarak belirledi. Başkan Mehmet Eriş yönetimindeki ilk toplantı belediye toplantı salonunda gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Eriş, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Özdanon, Nurettin Yıldız ve Gürcan Ekler'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda gündem değerlendirildi.

Ödemiş Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eriş; "Bölgemiz ekonomisine katkısı büyük olacak olan Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Fabrikalar kurulmaya başladı. Kısa zamanda daha aktif bir hale gelecek" dedi.

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