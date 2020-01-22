Başkan Eriş'ten muhtarlarla değerlendirme toplantısı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş muhtarlarla buluştu, sorunların çözümü, hizmetlerin eksiksiz sağlanması için iş birliği ve ortak akılla hareket ettiklerini ve edeceklerini söyledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, belediye başkan yardımcıları, belediye daire müdürleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirdi. Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na kadar 99 mahallede hayatı kolaylaştıracak, üreticinin emeğine sahip çıkacak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eriş, Nisan ayından itibaren Çözüm Masası ile vatandaşların sorun ve taleplerinin takipçisi olduklarını söyledi, "Üç Eylül ve Umurbey Mahallesi'nde hizmete açılan Gündüz Çocuk Bakımevleri ile çalışan kadınların çocuk bakımına destek verdik" dedi.

Yeni pazarlar

Mursallı Mahallesi'ne Gölcük Gölü'nün suyunu getirdiklerini, Bademli Barajı Sulaması'nda da akıllı kartlı sayaçlı sistemle suyu en verimli şekilde değerlendirmeye başladıklarını aktaran Eriş, Işık Mahallesi'nde lavanta dikimi ile bölgedeki üreticilere alternatif ürün öncülüğü yaptıklarını ifade etti. Üreticinin ürünlerine yeni pazarlar bulması, ürününün değerinin korunması adına festivaller düzenlediklerini hatırlatan Eriş, ipekböcekçiliğinin kadın üreticilerce canlandırılması için başlatılan projenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Mesafeler kısalıyor

Yeni yolların önemine vurgu yapan Eriş, Hacıhasan-Kemer-Yılanlı bölgesini Birgi üzerinden 24 kilometre yol kat etmek yerine 5 kilometrelik yeni güzergahla Bozdağ-Salihli karayoluna bağlayan Başalan-Birgi Küme Evleri yolunun ürünleri alıcıya daha kolay ulaştıracağını ve zamandan, yakıttan tasarruf sağlanacağını belirtti. Eriş, yeni Köseler-Üzümlü yolunun da 5,5 kilometrelik tasarruf sunduğunu belirtti. Bölünmüş yol projesi kapsamında güney çevre yolunun yapımına başlandığını, dolgu yapımının başladığını aktaran Eriş, güney çevre ve kuzey çevre yolu için harita çalışmalarına başlandığını belirtti. Eriş, her iki çevre yolunun kent içi yollardaki taşıt yükü ve otopark sıkıntısını azaltacağını dile getirdi. Ödemiş'in beklediği çalışmalar ve yatırımlar konusunda da talepleri iletmeye devam ettiklerini söyleyen Eriş, sık sık kazaların yaşandığı Ödemiş-Ovakent karayolu, bölünmüş yol çalışmaları, Aktaş Barajı ve Rahmanlar Barajı inşaatı nedeniyle yaşanan yol sıkıntılarını ilgili kurumlara aktararak, takipçisi olduklarını vurguladı. n Nigar Nak

Hizmette siyaset yok

Sorunlara yerinde çözümler geliştirdiklerini belirten Eriş, vatandaşa hizmette asla siyaset olamayacağını dile getirerek, "Her mahallemizde sorunları bizzat muhtarların bizlerle paylaşması önemli. Ben sıkıntıları muhtarlarımdan duymak isterim. Daha doğru ve güzel. Bu anlamda ortak akılı da geliştirmek adına muhtarlarımızın talep, öneri ve görüşlerini daima bekliyoruz" dedi.