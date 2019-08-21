Başkan eşlerinden "engelsiz" İzmir

İzmir’deki belediye başkanlarının eşleri engellilerin hayatını kolaylaştırmak için kolları sıvadı.

İzmir’de görev yapan belediye başkanlarının eşleri, engelliler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, engellilerin yaşamını ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla kolları sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in girişimiyle hayata geçirilen ve üçüncüsü dün Selçuk’ta, Selçuk Belediye Başkan eşi Gökhan Sengeli’in ev sahipliğinde yapılan Başkan Eşleri Buluşması’nda “ENGELSİZMİR” projesi kapsamında yapılacak çalışmalar belirlendi. Buluşmada Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yer aldı.

“Erişilebilir Kent” unvanına sahip Selçuk Kent Belleği Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 2009 yılında gelişmeye başlayan “ENGELSİZMİR Projesi’nin devamında neler yapılacağı ve 2020’de dördüncü kez düzenlenecek “ENGELSİZMİR Kongresi’nin içeriği konuşuldu. ENGELSİZMİR Projesi’nin 2013, 2016 ve 2018’de kongre başkanlığını yapan Doç. Dr. Levent Köstem projenin ortaya çıkışını, amacını ve nasıl ilerlediğini anlattı.

Gönüllü olacağız

Neptün Soyer, toplantıya katılan Doç. Dr. Levent Köstem, Prof. Dr. Gülgün Tosun, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Tülin Topuzoğlu, İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker ve Prof. Dr. Adnan Akyarlı’ya önceki üç kongre ile “Kırmızı Bayrak” ve Farkındalık Merkezi’nin hayata geçirilmesi sırasında yaptıkları gönüllü çalışmalar için teşekkür etti. Soyer, “Biz de şimdi her ilçede gönüllü olarak varız demek için Selçuk’tayız. Belirlediğimiz yolda kendimize görevler seçeceğiz, gönlümüzü nereye koyacağımızı bulacağız gönlümüzü vereceğiz ve çalışmalarda gönüllü olacağız” şeklinde konuştu.

Hayatın içinde olmalılar

Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı. Belediye başkanı olmadan önce 10 yıl boyunca Sürekli Eğitim ve Kişisel Gelişim Destekleme Derneği'nin başkanlığı yaptığını belirten Sengel, engellilerin toplumsal hayatın her boyutuna katılıp katkıda bulunabilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

İzmir’in Türkiye’de engelli farkındalığı yaratan ilk kent olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da engellilerin istihdama katılmasının önemini vurguladı.

Neler yapılacak?

Toplantıda ENGELSİZMİR projesinin devamı ve 2020 ENGELSİZMİR Kongresi’nin planlanması, yeni yürütme kurulunun oluşturulması, ENGELSİZMİR Kongresi’nin tanıtma toplantısı, tarihinin belirlenmesi ve yeni bir ortak akıl oluşturulması yönünde kararlar alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekanlar ve ulaşım araçlarına verilen “Kırmızı Bayrak”ın 30 ilçede yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.