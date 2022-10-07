Başkan Gümrükçü'den Harmandalı çıkışı: Çöp tesisi kaldırılsın!

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Kent Konseyi’nin öncülüğünde düzenlenen Teknik Çalıştayda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gümrükçü, “Çöp tesisi bir an önce kaldırılsın. Heyelanlarla ilgili gerekli tedbirler alınsın, bölgedeki mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilsin” ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediyesi Pelikan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Teknik Çalıştaya Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, İzmir Çevre İl Müdürü Ömer Albayrak, akademisyenler, bürokratlar, yerel yönetimlerde görevli profesyoneller, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernek temsilcileri ve muhtarlar katılım gösterdi. Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış konuşmasını yaptığı çalıştay, çalışma masalarının bulgu ve önerilerinin sunumu, tartışılması ve sonuç raporunun açıklanması ile sona erdi.

Sorunlar uzmanlarınca masaya yatırıldı

Teknik Çalıştayın sabah bölümünde yapılan sunumlarla; bölgede meydana toprak hareketlerinin sebepleri ve sonrasında yapılması gerekenler üzerine akademik raporlar ve bu raporlar doğrultusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar tartışıldı. Verilen öğle arasının ardından devam eden görüşmelerde iki çalışma masası kuruldu. Uzmanlar, “İzmir’de Katı Atık Yönetimi ve Harmandalı Katı Atık Tesisinin Geleceği” ile “Çiğli’deki Heyelan Alanları, Heyelan Hareketlerinin Çöp Depolama Alanlarına Etkileri, Potansiyel Riskler ve Alınması Gereken Önlemler” konularıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Çalıştay’da alınan sonuçlar ve yol haritasını içeren sonuç bildirgesi kısa süre içerisinde hazırlanarak kamuoyu ve talep eden kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

Başkan Gümrükçü: “Kırılgan yapımızı güçlendireceğiz”

Çiğli’nin kırılgan yapısını güçlendireceklerini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğlimizin uzun yıllara dayanan önemli sorunları var. Arıtma Tesisi, Çöp Tesisi, heyelan riski ve kentsel dönüşüm gibi sebeplere dayanan kırılgan bir yapıya sahibiz. Zayıf yönlerimizi güçlendirmek için çalıştayda bir araya geldik. Sorunlar ve çözümleri teknik konular. Bu sebeple süreci meslek odaları, akademisyenler, STK’lar ve diğer paydaşlarımızın fikirlerini ve önerilerini alarak yürütmek istiyoruz. Özellikle 30 yıldır Çiğli halkının maruz kaldığı çöp sorununu Çiğlili ve İzmirli tüm hemşehrilerimizin yararına olan bir formülle çözüme kavuşturacağız. Bunu bir ajitasyon olsun diye değil ivedilikle yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğu için söylüyorum. Sözünü verdiğimiz ‘Gülümseyen Çiğli’ için bu sorunları çözeceğiz” dedi.

Gümrükçü: “Çöp tesisi bir an önce kaldırılmalı”

Sözlerini mülk sahiplerinin yaşadığı mağduriyetler ile sürdüren Başkan Gümrükçü, “Toprak kayması, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz bir tabloya yol açmadan durdurulmalı. Bölgedeki toprak ve mülk sahiplerinin mağduriyetleri giderilmeli. 30 yıldır İzmir’in atık yükünü çekiyoruz. Bilimsel verilerle bu yükü daha fazla taşıyamayacağı belli olan çöp tesisinin artık ilçemizden kaldırılmasını istiyoruz. Çalıştayımızın güzel sonuçlara vesile olmasını diliyor, Kent Konseyimize ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İbrahim İncesu: “Birlikte çözeceğiz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, “Çiğli Kent Konseyi olarak ilçemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Harmandalı bölgesinin kronikleşmiş sorunlarını kent paydaşlarının ve alanında uzman kişilerin katılımıyla tartışmak için bir araya geldik. Çok verimli bir çalışma oldu. Burada ortaya konulan çözüm önerileriyle Çiğlimizin çöp kaynaklı koku ve heyelan gibi sorunlarını çözeceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Çiğli Kent Konseyi’nin kurulmasına öncülük eden, kenti birlikte yönetme iradesi taşıyan ve çalıştayımıza ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü başta olmak üzere fikirleri ve görüşleriyle bizlere yol gösteren tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Şükran Nurlu: “Harmandalı’daki tesis için alternatif yer arıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin atık ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, “Harmandalı’da yaşanan sorunları konuşmak için bir araya geldik. 90 yıllarda faaliyete başlamış bir tesisin bugünkü dinamikler karşısında ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini değerlendirdik. Harmandalı’daki atık tesisi yıllardır İzmir’in yükünü çekiyor. Bu tesisin yükünü azaltmak için Bergama’da ve Ödemiş’te çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atık nakliyesi konusunda insan yaşamını etkilemeyecek yeni rotalar oluşturduk. 90 nakliye tırımız günlük 10 bin km’den fazla yol yapıyor. Harmandalı’daki tesisin bir an önce kapatılması gerektiğinin farkındayız. Alternatif yer arama çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede kalıcı bir çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.