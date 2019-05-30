Başkan Gümrükçü'den öğrencilere başarı dileği

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi'ne (ÇİBEM) devam eden öğrencileri ziyaret etti, sınavlara girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Yarın Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek 8. sınıf öğrencileri ile görüşen Başkan Gümrükçü öğrencilere, "Sınava bir haftadan az bir zaman kaldı ve tüm öğrencilerimize heyecanlanmadan stressiz bir sınav diliyorum. ÇİBEM'de bu sınava girecek 200 öğrencimiz var ve hepsinin başarılı olmasını gönülden diliyorum" dedi.

Başkan Gümrükçü daha sonra 15 - 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. ÇİBEM'de eğitim göre 240 öğrencinin YKS sınavlarına gireceğini belirten Başkan Gümrükçü, "Üniversiteye ilk adımı sağlayacak bu sınavlara girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerin yaşamlarındaki en önemli adımlarından biri olan üniversiteye girişi sağlayacak bu sınavlarda tüm ÇİBEM öğrencilerimizin başarılı olması bizleri çok sevindirecek" diye konuştu.

Eğitim ve ders materyalleri ücretsiz

Eğitimin ve ders materyallerinin ücretsiz olduğu ÇİBEM'de kurslara bu yıl büyük yoğunluk yaşandı. Halen bin 200 öğrencinin devam ettiği ÇİBEM'de öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini alıyorlar.

Bayram temizliği

Çiğli'deki tüm cami ve cem evlerini düzenli aralıklarla temizleyen Çiğli Belediyesi ekipleri, Ramazan ayında özellikle bayram öncesinde camilerin temizlik periyodunu artırdı. Belediye temizlik ekipleri ilçede bulunan camilerin tamamını temizledi.

Çiğli Belediyesi'nin temizlik projesi kapsamında ilçede bulunan 31 cami ve 3 cem evi düzenli periyotlarla temizlenirken, Ramazan ayı boyunca, özellikle bayram öncesi cami temizlikleri hız kazandı. Çiğlili vatandaşlar Ramazan ayında yoğun olarak geldiği camilerde daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapma imkanına kavuştu. Ekipler camilerin avizelerini, mihrap ve minberini belediyeden sağlanan temizlik malzeme ve araç gereçleriyle pırıl pırıl yaptılar. Ayrıca camilerin halılarını süpürüp, pencerelerini de sildiler. Yapılan temizlikten hem cami cemaati hem de cami imamları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yoğun dönem

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, camilerin Ramazan ayında ve bayramda yoğun olarak kullanıldığını hatırlatarak, ibadethanelerin temizliğinin önemini vurguladı. Başkan Gümrükçü, "Çiğli'de bulunan tüm cami ve cem evlerini düzenli olarak temizliyoruz. Ekiplerimiz ibadethanelerimizi pırıl pırıl yapıyor. Cemaat de çok memnun ve bize teşekkürlerini iletiyorlar. Ramazan ayında özellikle de bayram öncesi temizlik ekiplerimizin sayısını artırdık. Şu anda tüm camilerimiz temizlenmiş durumda. Camiler bayrama hazır" diye konuştu.

Bayram öncesi evini temizletmek isteyen ihtiyaç sahibi yaşlıların da evlerinin temizliği tamamlandı. Oluşturulan iki temizlik ekibi, ekipman ve temizlik malzemeleriyle birlikte yaşlıların evine giderek, evlerinin temizliğini tamamladılar.