Başkan Gümrükçü, görevdeki bin 300 günü anlattı

Görevdeki yaklaşık dört yılını anlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hızla gelişen ve değişen ilçenin kuzeyin yıldızı olacağını söyledi. Gümrükçü ayrıca ilçenin kanayan yarası Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi kapatılması için lobi faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partili Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevdeki bin 300 gününü anlattı. 3,5 yıllık süreçte ilçede yapılan yatırımları ve yeni projeleri düzenlenen basın toplantısıyla aktaran Başkan Gümrükçü, ilçedeki hızlı değişim ve gelişime değindi. Gümrükçü, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Çiğli’nin kuzeyin yıldızı olacağını söyledi.

Güçlü mali yapı

Belediyenin mali yapısı hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, “Biz yaptığımız çalışmalarda 2023’ü hedef almıştık ve 2023’te Çiğli’deki değişimi somut olarak göreceğiz. 2023 daha büyük değişimlerin başlangıcı olacak. Belediyecilik işi tabi ki ekonomi işi. Kendi ayakları üzerinde durmayan bir belediye vatandaşına hizmet yapamaz. Biz önce gelir kaynaklarımızı artırmamız gerektiğini düşündük. Gelir artırma çalışmamız kapsamında İzmir’deki belediyeler arasında nüfus başına düşen belediye gelirinde metropolde birinci sıradayız. 2019 yılında göreve geldiğimizde 2018 yılının gelir toplamı 166 milyondu 2022 yılında 476 milyon TL’ye çıkmış durumda. Bu ciddi artış olduğunun göstergesi. Ancak bu ekonomik kriz ve maliyet artışları bizi yordu. Bugün Çiğli Belediyesi’nin ayakta durmasının, başarılı olmasının bir numaralı sırrı ekonomik gelişmedir. Geçmişten gelen 150 milyonun üzerinde bir borç ödedik” ifadelerini kullandı.

Krize rağmen hizmet durmadı

İlçede yaklaşık dört yıllık süreçte hayata geçen yatırımları tek tek anlatan Gümrükçü, Çiğli’de kriz ortamında bile belediye hizmetlerinin katlanarak devam ettiğini söyledi. Gümrükçü, “Birçok proje yaptık. Kaklıç’ta Sanat Akademisi kurduk ve oraya bir sanat sokağı kuracağız. Pazaryerleri kurduk. Oyuncak kütüphanesi açtık ve ikincisini de açacağız Çiğli tarihinin ilk havuzunu kurduk. Cumhuriyet parkı vardı biz orası bir spor parkına dönüştürdük. Bunların yanında astronomi, uzay ve havacılık kampüsü açtık” diye konuştu.

Yeni hedefleri açıkladı

İlçede hayata geçirmeyi planladığı icraatlarını da dile getiren Başkan Gümrükçü, “2023’te Çiğli’nin denizle buluşma noktasında projelerimiz olacak. Güzeltepe kentsel dönüşümünde görüşmeler sürüyor 2023’te umuyorum CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ile temel atmasını yaparız. 2023’te Roman personel istihdam ederek yıl bitmeden Roman çalışmalarına başlayacağız. İşitme engelli vatandaşlarımız birçok konuda hizmete erişimde sorun yaşıyorlar. Bir işitme engelli tercümanı 800 lira. Çiğli Belediyesi’nin artık işitme engelli vatandaşlarımız için istihdam ettiği bir personeli var” ifadelerini kullandı.

Harmandalı için Menderes şartı

Harmandalı sorununa da değinen Başkan Gümrükçü, “Biz çöp tesisinin kapatılmasını istiyoruz. Tesis toprak kaymasıyla kentin güvenliğini tehdit eder durumda. Büyükşehir’in bir etüt çalışması var. O hem tesisin güvenliği hem de bölgedeki imar problemlerinin selameti için devam ediyor. Ama bizim için önemli olan tesisin kapatılması. Bunun olması için de Menderes tesisinin açılması gerekiyor. İzmir’de bir çöp problemi var. Menderes için bakanlığa başvuruda bulunuldu ancak henüz bir dönüş alamadı. Harmandalı’nın kapatılması için Çiğli Belediyesi olarak biz de lobi faaliyetine başlıyoruz” diye konuştu.

Sürekli’ye destek çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Çiğli’de yaşanan sorunları eleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den de destek isteyen Başkan Gümrükçü, “Biz Kerem Ali Bey’i seviyoruz. Onun yurttaş olarak yaşadığı bütün hassasiyetleri ben de belediye başkanı olarak yaşıyorum. Çiğli’de yaşayan herkes bu tesisin kapatılması bu olumsuzlukların yaşanmaması konusunda hemfikir. Biz de belediye olarak bu fikri ortaklığı dillendirmeye devam edeceğiz. Ben de belediye başkanı olarak Kerem Ali Bey’in desteğini bekliyoruz” dedi.

Çiğli Belediyesi’nin karbon ayak izini küçültme noktasındaki çalışmalarına da değinen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Biz iklim değişikliği müdürlüğünü Türkiye’de ilk kuran belediyeyiz. Bu konuda öncü olmaya gayret ediyoruz. Çiğli zor bir bölge; sanayi tesisleri, arıtma tesisi, çöp tesisi var. Çok çeşitli taraflar olduğu için bu konuda eylem planı hazırlamamız uzun sürüyor. Bir, iki aya iklim eylem planımız bitiyor. Çıkan verilere göre karbon salınımını azaltmak için hedeflerimiz olacak. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.