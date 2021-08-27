Başkan Gümrükçü kokunun kaynağını bulmak için sahaya indi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son zamanlarda ilçenin farklı noktalarında meydana gelen koku sorununun kaynağını tespit etmek amacıyla arıtma tesisinde ve derelerde incelemelerde bulundu

İlaçlama konusunda yapılan yatırımlarla yaz aylarının en önemli sorunlarından olan sivrisinek ve haşere konusuyla ilgili ciddi adımların atıldığı Çiğli'de, vatandaşların şikayetçi olduğu koku sorununu çözmek için seferberlik ilan edildi. Başkan Utku Gümrükçü, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Dereler Şube Müdürü Onur Yıldız ile birlikte İZSU Arıtma Tesisi ve derelerde incelemelerde bulundu.

Başkan Gümrükçü: "Çözüm için iş birliğine hazırız”

İncelemelerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Gümrükçü, “Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte derelerde meydana gelen koku sorununun kaynağını tespit etmek ve vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla incelemelerde bulunduk. İZSU tesisini inceledik. Kent içi dereler de de ciddi bir kirlilik olduğu yönünde duyum aldık. Derelerin koku yapma ihtimali nedeniyle dereleri gezdik. Gördüğümüz o ki kentin içinden geçen derelerin bazıları kurutma kanalı olarak kullanıyor, Bu dereler geçmişte Gediz Nehri’nin uzantıları. Bu derelerin temizliğinin sağlanması da Çiğli’deki koku probleminin önlenmesi açısından önemli. İZSU yetkilileri kendi üzerlerine düşenleri yerine getirdiklerini ifade etti. Devlet Su İşleri’nden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bu derelerin temizlenmesi için Çiğli Belediyesi olarak biz işbirliğine hazırız. DSİ Bölge Müdürü’nden de randevu talep ettik, önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Belediyemiz çevre komisyonu da AOSB’de yerinde inceleme yaptı, onların tespitleri, Çevre İl Müdürlüğü’nün açıklamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de geri dönüşleri doğrultusunda Çiğli Belediyesi olarak gerekli kurumları harekete geçirerek koku sorunun önlenmesi için elimizden gelini yapıyoruz.”

