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Başkan Gümrükçü, saha çalışmalarını sürdürüyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı saha çalışmalarına Yenimahalle ve Harmandalı bölgesinde devam etti

Başkan Gümrükçü, saha çalışmalarını sürdürüyor
17 Kasım 2021 Çarşamba 14:47

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler ve muhtarlar ile birlikte mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Utku Gümrükçü, sokak ve caddeleri tek tek dolaşarak esnaflarla sohbet etti. İşe giden vatandaşların talepleriyle ilgili notlar aldı. Çiğli Belediyesi’nin devam eden alt ve üst yapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarının son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Harmandalı bölgesindeki incelemeler sırasında Harmandalı Cemevi’ni ziyaret eden Başkan Gümrükçü, devam eden Cemevi inşaatıyla ilgili bilgi aldı.  

Başkan Gümrükçü: “Sahada olmaya devam edeceğiz”

Çiğli’nin sorunlarını çözmek için sahada olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Mahallelerimizin kendine özgü ihtiyaç ve sorunları bulunuyor. Bunları yerinde ve doğru tespit etmek adına her yeni güne farklı bir mahallemizde başlıyoruz. Son olarak, Yenimahalle ve Harmandalı bölgesinde incelemelerde bulunduk. Esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet ettik. Tespit ettiğimiz sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Çiğlili hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına alanlarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler; #Utku Gümrükçü #çiğli #Çiğli Belediyesi
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