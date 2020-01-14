Başkan Gümrükçü: Şer odaklarına geçit vermeyeceğiz

Niğde'de kayıp dağcıyı kurtarmak isterken helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adının verildiği parkın açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geçtiğimiz hafta sonu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e evinin önünde yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

Çiğli Belediyesi tarafından Evka 6 Mahallesi'nde 3 bin 200 metrekarelik alanda yapılan Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın adını taşıyan park yoğun katılımlı törenle açıldı. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e yapılan saldırının da kınandığı açılış törenine, Garnizon Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları Abdul Batur, Mehmet Eriş, Serdar Sandal, Filiz Ceritoğlu Sengel, Fatma Çalkaya, Ali Engin, Cemil Tugay, Ekrem Oran, Mustafa İduğ, Erhan Kılıç, Mustafa İnce, Mustafa Kayalar, Adil Kırgöz, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP il ve ilçe yöneticileri, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, sivil toplum örgütleri, belediye çalışanları ve mahalle sakinleri katıldı.

Bunu yapan rantçılardır

Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli olarak bir değişim başlattıklarını söyledi, "2020 bizim için bir değişim ve gelişim yılıydı. Logomuzu oy birliğiyle değiştirdik. Hizmette en iyi standarda yükseltmek için yaklaşık 9 aydır canla başla çalıştık. Bu sürece destek olan tüm belediye personeline ve meclisimizdeki tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Başkan Yardımcımız Ali Rıza Koçer'e yapılan saldırı, onun şahsında Çiğli Belediyesi'ne, Çiğli halkına ve bizim temsil ettiğimiz bütün değerlere yapılmıştır. Bunu kınıyorum. Ali Rıza Koçer demek; Çiğli demek, emek ve alın teri demektir. Koçer demek ağabeylik, dostluk, yoldaşlık, kardeşlik demektir. Sağcı solcu demeden herkesin hakkını teslim etmek demektir. Failleri önce yargı önünde sonra, cezaevlerinde inşallah çürüyecektir. Buradan tekrar lanetliyorum. Çiğli değişim sürecine girdi. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır. Rantı kesilenlerdir. İmar çeteleridir, mafyalardır. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çiğli halklı ile birlikte Çiğli'de şer odaklarına geçit vermeyeceğiz."

Şehide saygı

Çiğli'nin kahramanlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirten Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiğli, Türk Hava Kuvvetlerinin de göz bebeğidir. Çiğli pilot yetiştiren ve iki havaalanını içinde barındıran hava kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. Haziran ayında yaşadığımız elim bir olayla askerimiz Uğur Görkem Harmankaya'yı kaybettik. Acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz ailesine baş sağlığı diliyoruz. Onlarla birlikte dayanışma duygusunu paylaşmaya devam edeceğiz. Bu parkta her gün çocuklarla birlikte olmaya devam edecek. Kahramanlığı unutulmayacak. Bu park Evka 6 Mahallemizde ölümsüzlüğünün simgesi olacaktır."