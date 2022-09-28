Başkan Gümrükçü: “Tehditlere dirençli bir Çiğli yaratacağız”

Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı’nın açılışında konuşan Başkan Gümrükçü, kentleşme sorunlarının çözümünde bütün mesafeleri kat etmiş ve her türlü tehdide dirençli bir Çiğli yaratacaklarını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İmar ve kentleşme ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulacağı Çiğli İmar ve Kentleşme Çalıştayı, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışına eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bütünşehir yasası yeni bir fırsat

Çalıştayda konuşan Murat Karayalçın, “Çiğli’nin yeni kentsel standartlara ulaşması ve belediyenin saydamlaşması açısından da bu çalışmanın ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de kent planlaması, imar konuları için çok önemli bir dönüşüm eşiğini yaşamakta olduğumuzu düşünüyorum. Bu dönüşümün tamamlanabilmesi, Türkiye’nin yeni bir plan ve imar düzeyine kavuşabilmesi yerel yönetimlerinin ve yöneticilerinin bütünşehir yasasını nasıl yorumlayacaklarına, çevre düzeni planını nasıl değerlendireceklerini ve içinde bulunduğumuz ortamda tarım kesimini nasıl ele alacaklarına bağlı. Yerel yönetimler, bütünşehir yasasını bu doğrultuda değerlendirebilirler, çevre ile ilişkilerini doğru ortaya koyabilirlerse ve yeniden çok önem verdiğimiz tarımın desteklenmesinin nasıl olacağını karara bağlamaları imar dönüşümünün başarıyla tamamlanmasını sağlayacaktır. Bütünşehir yasası, tüm alanların kapsanmasını ve ayrıca yine ilde geçerli olan tüm etkinliklerin kapsam içine alınmasını gerektirmiştir. 81 ilin 30’unda belediyelerimiz yalnızca klasik kentleşme hizmetlerinin dışında tarımda da sanayide de sorumlu olmuştur. Belediyelerimizin ve ilde yaşayanların önüne yeni bir fırsatın konulduğunu düşünüyorum. 1/100000’lik çevre planı bütünşehir yasası ile getirildi. Bu plana yeni bir yaklaşım getirilmesi gerekiyor. Çevre düzeni planı hem iktisadi ve toplumsal planı hem de fiziki planı il alanında çakıştırmaktadır. Bir siyasetçi ve eski bir belediye başkanı olarak bunu çok önemli bir fırsat olarak nitelendiriyorum” dedi.

İzmir’in geleceği için önemli

Yerel yönetimlerin toprak insan ve kırsal yaşamın yeniden düzenlemesi noktasında merkezi yönetime göre daha başarılı işler yapabileceğini belirten Krayalçın, “Yerel yönetimlerin bu yaptığı çalışmalar aslında bir anlamda kentsel toprak reformudur. Çiğli’nin bu yaptığı çalışmalar bir yandan kentsel toprak reformudur, Egekent’in de planlanması bir yandan kentsel toprak reformudur. Sizin geleceğinizin planlanması İzmir’in geleceği için çok önemli bir adımdır. Ankara’da belediye başkanlığı yaparken İzmir’i kıskanıyordum. Ankara’da yaşayanları Ankaralılaştıramıyor, İstanbul’da yaşayanları İstanbullaştıramıyorduk ama İzmir, bunu başarabiliyordu. İzmir, Rizeliyi de Mardinliyi de İzmirlileştiriyordu. Ancak şimdi yapamadığını görüyorum. Çünkü İzmir’in nüfusu bunu yapabilecek sayının çok üzerine çıktı. Ege, bir mucize; olağanüstü bir iklim. Yeni planlama döneminin eşiğinde Ege’deki yerel yönetimlerin belki Ayvalık’tan başlayarak, Muğla’ya kadar yeni kent projelerine ihtiyaç var. Yüksek nitelikli dijital hizmetleri sunan, yeşil ekonomiyi getiren, raylı sistem bağlantıları sağlanmış olan yeni projelere ihtiyaç var. Burada, kırsal alanın da aynı yaklaşımla ele alınması gerektiği düşüncesindeyim. Ege, tarım açısından Türkiye için olağanüstü önem taşıyan bir yer. Ege’de tarımsal üretimin artırılması, yalnızca tarımsal altyapı hizmetleriyle sağlanamaz. Metropol ilçelerimiz bu konuda adımlar atabilir. Belki 100’üncü yılda bir çekim merkezi yaratılabilir. Yeni kent parçalarına ve kırsal alanlarda çekim merkezlerine ihtiyaç var” diye konuştu.

Hızlı belediyecilik vurgusu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de çalıştayda ilçenin geçmiş sorunlarını ve gelecekte olabilecek olası sorunları masaya yatırılacağını belirterek “Bu kentin binlerce yıllık da bir tarihi var. Belediyenin de logosundan da gördüğünüz gibi doğaya saygı duyma, ekolojik dengeyi bozmama, suyun temizliğini de koruyarak insan hayatını geliştirmeye çalışıyoruz. Tarımsal alanların imara açılması, denize yakın yerlerde binalar yapılması, sosyal donatının eksikliği ve depremde bir kez daha gördüğümüz nitelikli yaşam alanlarının kente kazandırılması gibi sorunlarımız var. Buradaki üç ila dört uygulama belki de Türkiye’de 10 belediyede yok. Çünkü bu ilçe hızlı bir kentleşme bölgesi. Dolayısıyla mimarına, vatandaşına hızlı hizmet veren bir belediye olmaya çalışıyoruz. Çiğli İmar Planları’nın yarısını yeniliyoruz. Teknik eksikleri nasıl yok edebiliriz, tarımsal alanları ve yeşil alanları nasıl koruruz konusunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Başkan Gümrükçü sözlerinin devamında ise “Mavisi olan ama bir türlü maviye ulaşamayan, yeşili ise olmayan Çiğli’yi yeşille buluşturmaya çalışıyoruz. Bir dirençli kent yaratmamız lazım. Deprem, salgın, yangına karşı kentleri nasıl koruyabiliriz, ilk önceliğimiz bu. Kentleşme sorunlarının çözümünde bütün mesafeleri kat etmiş ve her türlü tehdide dirençli bir Çiğli yaratacağız. Çiğli’yi çok seviyoruz; bu kenti renklendirmek ve dirençli bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.