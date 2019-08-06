Başkan Gümrükçü zabıtaları dinledi

Zabıta Haftası'nın 63. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, halkın huzuru ve sağlığı için fedakarca çalışan zabıta personellerini makamında ağırladı.

Başkan Gümrükçü zabıtaları dinledi
06 Ağustos 2019 Salı 14:13

İlk olarak belediye bünyesinde çalışan zabıta personellerini gösterdikleri üstün çalışma azminden ötürü tek tek kutlayan Başkan Gümrükçü daha sonra personellerin istek, öneri ve şikayetlerini dinledi. Zabıta personelinden gelen taleplerin ivedilikle yerine getirileceğinin sözünü veren Başkan Gümrükçü, "Daha verimli şartlarda çalışabilmeniz için imkanlarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Yaratacağımız bu sağlıklı çalışma ortamında el ele vererek halkımızın ve esnafımızın huzurla yaşayacağı bir Çiğli'yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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