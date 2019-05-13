Başkan Gürbüz'den asırlık anneye ziyaret

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça'nın en yaşlı annesi Ayşe Söylemezoğlu'nu evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, 100 yaşındaki Ayşe Söylemezoğlu ve ailesinin evini ziyaret etti. Anne Ayşe Söylemezoğlu, Başkan Fatih Gürbüz'ün ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Ayşe annemizle bu anlamlı günde bir arada olmak, anıları paylaşmak bize büyük mutluluk verdi. Ayşe Söylemezoğlu annemiz ve tüm annelerimize sağlıklı günler ve esenlikler diliyorum" dedi.