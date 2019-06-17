Başkan Gürbüz'den yaşlılara ziyaret

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Hanım, 'Babalar Günü' dolayısıyla Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi'ndeki babaları ziyaret etti. Yaşlılar Evinde kalan babaların Babalar Günü'nü kutlayan Başkan Fatih Gürbüz, birlikte pasta kesti. Babalar, kutlama ziyareti dolayısı ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e teşekkür etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Babalar Günü dolayısıyla Reha Midilli Necla Ana Yaşlılar Evi'ndeki Babalarımız ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Yaşlılar Evinde kalan kıymetli büyüklerimizin ve tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlıklar ve uzun ömürler diliyorum"dedi. n Müge Yunt

Çevreci yelkenciler

Türkiye Yelken Federasyonu(TYF) Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi, yelken kulüplerinin bulundukları tüm şehirlerde eşzamanlı olarak çevre etkinliği düzenledi. Foça Çanak Koyu yolu üzerinde kıyı temizliği yapıldı. Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün(FYİK) organize ettiği etkinliğe; TYF Başkanı Özlem Akdurak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, FYİK Başkanı Reşit Çınarlı, TYF Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli, sporcular, antrenörler ve aileler katıldı.

Etkinliğin, çevre temizliği konusuna dikkat çekmek ve küçük yaştakilere çevre bilinci aşılamak için faydalı olduğunu ifade eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, çevre etkinliğini düzenleyen Türkiye Yelken Federasyonu'na ve katkı verenlere teşekkür etti.