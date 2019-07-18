Başkan Gürbüz söz verip umut oldu

31 Mart 2019 seçimlerinde Foça Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Fatih Gürbüz ilçe merkezindeki ilk halk toplantısını Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yaptı. Son yıllarda görülmeyen yoğunlukta bir katılımla gerçekleşen toplantıda dile getirilen sorunlar için Başkan Gürbüz net ve zamanlı çözümlerini dile getirdi. İlçenin geleceğine yönelik umut dolu yanıtlar verdi.

Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim amirleri ve kent konseyi yürütme kurulu üyelerininde hazır bulunduğu toplantı Başkan Fatih Gürbüz’ün 100 günlük faaliyetler konusunda bilgilendirmesiyle başladı.

İlçenin değişik mahallelerinde yaşayan vatandaşların sahildeki tuvaletler, bozuk yollar, otobüs güzergahları, parklar, balık satış yerleri, meydan ve caddelerdeki işgaller, imara yeni açılan yerlerdeki alt yapı ve yol sorunları, sokaklarda başıboş dolaşan hayvanlar tarafından ısırılma vakaları ve barınakların yetersizliği, belediye iletişim hatlarından dönüş yapılmaması, pazaryeri, sanayi sitesi, küçükdeniz bölgesinde restoranların deterjanlı yıkama sularını deniz akıtması, belediyeye ait plajlardaki eksik ve aksayan hususlar, halkın mahalle meclisleri yoluyla yönetime katılması gibi çok ve çeşitli soruları başkan yada, ilgili birim amiri,meclis üyesi veya kent konseyi yetkilileri tarafından yanıtlandı.

Hep birlikte yapacağız

Foçalıların kentlerine sahip çıkmasından, sorun ve önerileriyle kendilerine gelmesinden son derece mutlu olduğunu belirten Fatih Gürbüz; bazı konuların anında çözüldüğünü, parklar ve yollar gibi ihalesi yapılan ancak sezonun geçmesinin beklendiği konular bulunduğunu, seyyar tuvaletlerden 6 tane yaptırıldığını ancak konulan yerlerdeki vatandaşların şikayetçi olmaları nedeniyle bazılarının kaldırıldığını, otobüs güzegahının eski haline döneceğini, pazaryerinin bir yıl sonra taşınmış olacağını dile getirdi. Yap bozlarla vakit geçirmeye değil Foçanın önümüzdeki 20-30 yılını kurtaracak işler yapmaya çalıştıklarını anlatan Fatih Gürbüz; “Hayatım boyunca belediye başkanlığı yapmadım. Bu ilk. Bilmediğim şeyi sorarım. Öğrenmek için çabalarım. Herşeyi birlikte yapmaktan da keyif alırım. Bunları hep birlikte yapacağız. Sizler yanımızda olduğunuz sürece hepsini başaracağız. “ dedi.

Başkan Fatih Gürbüz pek çok soruyu yanıtladığında olduğu gibi toplantı sonunda da alkışlandı.