Başkan İduğ'a BATÜDER desteği

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Kazançoğlu "Sizi fahri üyemiz olarak görüyoruz" diyerek Başkan İduğ'a BATÜDER rozeti taktı.

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. BATÜDER olarak amaçlarının başta İzmir, Türkiye ve Balkanlar'dan başlayarak Türk Dünyası coğrafyasında etkin olmak ve işbirliklerini arttırmak olduğunu belirterek, "Üyelerimizin yerel ve merkezi yönetimlere fikirlerini fahri danışman olarak vermesini önemsiyoruz. Sizinle uzun yıllardır tanışıyoruz. Başkanlığını yaptığınız EGOD kurulduğunda yine birlikteydik. Bornova'ya, İzmir'e, dolayısıyla ülkemize faydalı olmak için kurulmuş bir derneğiz. Çok farklı alanlarda üyelerimiz var. Yanınızdayız, başarılarınızla gurur duyacağız. Yolunuz açık ve aydınlık olsun" dedi. Kazançoğlu, "Sizi fahri üyemiz olarak görüyoruz" diyerek Başkan İduğ'a BATÜDER

rozeti taktı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da Kazançoğlu ve BATÜDER yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "BATÜDER'de çok değişik mesleklerden genç girişimcilerin olması ve tecrübeyle birleşmesi gerçekten çok güzel. İzmir'deki yerel yönetimlerin sizden faydalanması gerekiyor. Bu beş yıllık dönem içinde BATÜDER ile işbirliğini her alanda genişletmek ve çalışmak isterim" diye konuştu.