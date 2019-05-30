Başkan İduğ, Alevi derneklerini ağırladı

İlçedeki Alevi derneklerinin temsilcileri Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Başkan İduğ'a yeni görevinde başarılar dileyen dernek temsilcileri Atatürk fotoğrafı da hediye etti. Derneklerden gelen talepleri dinleyen Başkan İduğ, bütçe ile orantılı olarak yapılabilecek olanları değerlendireceklerini belirterek, "5 yıllık dönem içerisinde birlikte dirsek teması içinde, iletişimi ön planda tutan bir belediye başkanı olarak karşınızda olacağım. Sizlerin sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı çalışacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'da faaliyet gösteren Alevi Kültür Dernekleri'nin temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarete katılan 12 derneğin temsilci ve üyeleri Başkan İduğ'a yeni görevinde başarılar dileyerek çerçeveli Atatürk fotoğrafı hediye etti. Bornova Belediyesi ile her zaman işbirliği içinde olduklarını ifade eden temsilciler tek tek dernekleri hakkında bilgi vererek ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüştü.

Dirsek temasındayız

Derneklerden gelen talepleri de dinleyen Başkan İduğ, bütçe ile orantılı olarak yapılabilecek olanları değerlendireceklerini söyledi. Başkan İduğ, "5 yıllık dönem içerisinde birlikte dirsek teması içinde, iletişimi ön planda tutan bir belediye başkanı olarak karşınızda olacağım. Sizlerin sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı çalışacağız. Biz herkesin kültürüne ve inancına saygılıyız. Kimseyi ayırt etmeyiz. Ben herkesin Belediye Başkanıyım" dedi.