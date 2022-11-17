Başkan İduğ Altındağ’da esnafı dinledi

Saha çalışmalarında Bornovalılarla sık sık bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altındağ esnafıyla buluştu. Altındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı, muhtarlar ve belediye bürokratları ile birlikte esnafın kapısını çalan Başkan İduğ, görüş ve önerileri dinledi. Başkan İduğ aynı zamanda Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve geçirilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu

Gününün büyük bir bölümünü esnaf ziyaretlerine ayıran Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, esnafın sıkıntıları ve işlerinin durumu hakkında bilgi aldı. Belediyeden beklentilerini dinleyerek bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan İduğ, alışveriş yapan ya da kahvehane ve kafelerde oturan vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlar Başkan İduğ’un Bornova'ya kazandırdığı asfalt şantiyesi, Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzu gibi projelerden övgüyle bahsederek teşekkür etti.

Bornova Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı saha çalışmalarında vatandaşların önerilerini dinleyip sıkıntIlarını yerinde görmenin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan İduğ, “Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız ziyaretlerde yerinde tespit yapıyoruz ve çözüm odaklı çalışarak beklentileri karşılamak istiyoruz.Tüm esnafımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.