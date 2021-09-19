Başkan İduğ: Bornova'da yol sorunu kalmayacak

İlçedeki yol sorunlarını kökten çözme hedefi doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi'ni açmaya hazırlanan Bornova Belediyesi, asfalt seriminde kullanmak üzere satın aldığı iş makinelerinin tanıtımı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen törende, 5 yıllık görev süresi içinde ilçedeki yol sorununu bitireceklerini söyledi

Bornova Belediyesi, Naldöken'de yapımı süren Asfalt Üretim Tesisi'nde kullanacağı iş makinelerinin tanıtımını Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Asfalt dökme ve asfalt kazıma makinelerinin getirildiği alandaki tören, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova'nın kardeş belediyelerinden olan Tunceli'nin Pülümür İlçesi Belediye Başkanı Müslüm Tosun, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Bornova'da asfaltlama dönemini başlıyor

Göreve geldikleri günden bugüne en çok yol sorunları konusunda talep ve şikayet aldıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Türkiye'nin 41 ilinden daha büyük ilçe ilçe. Sınırlarında 1.100 km uzunluğumuzda yolumuz var. İzmir'in Ankara ve İstanbul yönünden girişi olan bu ilçemizde yollarımızın sorunsuz olması çok önemli. Bu amaçla projelendirdiğimiz Asfalt Üretim Tesisimizin yapımı hızla sürüyor. Asfalt seriminde kullanacağımız iki iş makinası şu anda burada. Bunlara ek olarak asfaltlamada kullanılmak üzere kamyon, tır ve silindirden oluşan sekiz adet daha iş makinesi ve araç daha alacağız. 2022 yılında asfalt sezonun açılmasıyla birlikte adeta bir seferberlik gibi asfaltlama çalışması başlatacak, 2 yılın sonunda Bornova'da yol problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Bornova'nın geleceğine yatırım yapıyor, uzun yıllar Bornova'ya hizmet edecek sistemleri oluşturuyoruz" dedi.

Bornova Türkiye'ye örnek oluyor

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un satın alma modeli Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek, "Daha önce burada yüzü aşkın araç ve iş makinesinin teslim törenine şahit olmuştuk. Başkan İduğ, daha kolay ve hızlı üretmek adına sadece bunları değil, yeni hizmet binaları da satın alıyor. Kendisini kutluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tesis İzmir'in diğer ilçelerine de yol yapımı konusunda destek olabilir" diye konuştu.

Başkan İduğ'u kutluyorum

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise iki gündür İzmir'de olduğunu belirterek, bu süreç içinde Başkan Mustafa İduğ'un hayata geçirdiği projeleri görme şansı yakaladığı belirterek, "Bornova'da gerçekten örnek alınacak bir belediyecilik anlayışı ortaya konuyorum. Kardeş belediye olarak kendileri gurur duyuyor ve kutluyorum" dedi.