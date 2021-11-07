ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
0
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
0
KASIMDA DENİZ KEYFİ
KASIMDA DENİZ KEYFİ
0

Başkan İduğ Bornova'nın üreten kadınlarıyla buluştu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınlarla dayanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Kadınlara üretim ve sosyal hayatın içinde olmaları yolunda destek olmaya devam edeceklerini söyleyen bir de spor salonu müjdesi verdi

Başkan İduğ Bornova'nın üreten kadınlarıyla buluştu
07 Kasım 2021 Pazar 09:13

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınlar, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dr. Sırrı Aydoğan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen dayanışma ve kaynaşma yemeğinde buluştu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu özel etkinlikte Bornova'nın üreten kadınlarını yalnız bırakmadı.

Desteğimiz sürecek

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer almasının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Bornova Belediyesi olarak özellikle çalışmayan kadınların el emeği ürünleriyle üretime dahil olmalarına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle her zaman sizlerin yanındayız. Hem üretim, hem de ürettiğinizi pazarlama noktasında her zaman olduğu gibi desteğimiz sürecek" dedi.

Spor salonu müjdesi

Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nin alt katında nikah salonundan dönüştürülen spor salonunu kooperatif üyesi kadınlarla birlikte gezen İduğ, "Biz tüm tesislerimizi daha etkin şekilde kullanmak istiyoruz. Bu nedenle çok talep almayan nikah salonumuzu pek çok yerde olduğu gibi spor salonuna dönüştürdük. Bu salonlar sizler için. Ücretsiz olarak olarak yararlanabilirsiniz" diye konuştu.

İduğ her zaman yanımızda

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız ise "Her zaman yanımızda oldunuz" diyerek, verdiği destekler için Başkan İduğ'a teşekkür etti.

Etiketler; #bornova #bornova belediyesi #mustafa iduğ üreten kadınlar
Önceki Haber
Datça'da kasımda deniz keyfi
Sonraki Haber
İzmir'de tunç çağına ait yapılar bulundu
Talatpaşa Bulvarı ve Peynircioğlu Deresi düzenlemelerine bir ödül daha
Talatpaşa Bulvarı ve Peynircioğlu Deresi düzenlemelerine bir ödül daha
0
İzmir’de sokak hayvanları için işbirliği
İzmir’de sokak hayvanları için işbirliği
0
Akaryakıt zamları sonrası Başkan Soyer açıklama yaptı: Bıçak kemiğe dayandı
Akaryakıt zamları sonrası Başkan Soyer açıklama yaptı: Bıçak kemiğe dayandı
0
İzmir'de 22 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 22 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
0
İzmir'de bir kişi av tüfeği ile öldürüldü
İzmir'de bir kişi av tüfeği ile öldürüldü
0
İzmir'de tunç çağına ait yapılar bulundu
İzmir'de tunç çağına ait yapılar bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.