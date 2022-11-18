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Başkan İduğ: Çözüm kentsel dönüşümde

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova genelinde en çok talep edilen konuların daha geniş yollar, yeşil alanlar, çocuklar ve gençler için oyun ve spor alanları olduğunu söyledi

Başkan İduğ: Çözüm kentsel dönüşümde
18 Kasım 2022 Cuma 14:58

Altındağ’da yaptığı saha çalışmasında da bu konunun gündeme geldiğini ifade eden Başkan İduğ, “Bu sorunların en hızlı ve kesin çözümü kentsel dönüşümle olabilir. Bornova genelinde yaptığımız çalışmalar bulunuyor. Ancak vatandaşın uzlaşması kırmızı çizgimizdir. Bornovalının istemediği bir çalışmayı yapmayacağız. Vatandaşlarımızın depreme karşı güvenli ve konforlu konutlarda yaşaması, yeşil alanlar, daha geniş yollar için bölge üzerinde çalışma hazır” dedi.

Altındağ’da yaptığı ziyaretlerde hem işyerlerinin hem de konutların neredeyse birinci sıradaki taleplerinin binalarına doğalgaz bağlanması olduğunu söyleyen Başkan İduğ, “Bu isteğin ön plana çıkmasında, özellikle elektrik maliyetlerinin geçtiğimiz yıllara göre oldukça büyük oranda artması etkili oldu” diye konuştu.

Asfalt çalışması artacak

Öne çıkan bir diğer konunun da altyapı kurumlarının kazılarının ardından kapatılmayan çukurlar olduğunu ifade eden Başkan İduğ, “Asfalt üretim tesisini kurduk, araçları aldık, hızlı bir asfaltlama sürecine girdik. Ancak doğalgaz, elektrik ya da internet altyapısı çalışmaları sırasında yapılan kazıları, kazıyı yapan kurumun kapatması gerekiyor. Pek çoğuyla protokol imzalıyoruz. Kendilerinin kapatmaması durumunda bedeli firma tarafından ödenmek koşuluyla Belediye olarak biz asfaltı dökeceğiz. Hem Bornovalı mağdur olmayacak, hem de kamunun kaynağı korunacak” dedi.

Etiketler; #Mustafa İduğ #bornova
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