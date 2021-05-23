Başkan İduğ'dan çağrı: Final Bornova'da oynansın

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'dan Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği Altay-Altınordu finalinin Bornova'da oynanması çağrısı geldi

İzmir'in iki güzide kulübü Altay ve Altınordu, TFF 1. Lig Play-off yarı finallerinde güçlü rakipleri İstanbulspor ve Samsunspor'u eleyip finale adını yazdırırken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 26 Mayıs'ta Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği maçın Bornova Belediyesi Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanması çağrısı yaptı.

Sezonu Bornova'da geçirdiler

Hem Altay hem de Altınordu'nun iç saha karşılaşmalarını sezon boyunca Bornova Belediyesi Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığını hatırlatan İduğ, "Bornova bu finali hakediyor. İki ekipte bu statta ortaya koydukları performansla bu noktaya geldiler. Bu nedenle ki; İzmir futbolu için çok özel olan bu maçın Bornova'da oynanması iki takım açısından da çok anlamlı olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu doğrultuda bir karar vereceğini düşünüyorum. Final maçı Bornovamıza çok yakışacak" diye konuştu.

Uğurlu Stat Bornova

Göztepe'nin 2017 yılında 14 yıllık Süper Lig özlemine Bornova'da son verdiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı İzmir'e uğurlu geldi. 18 yıl aradan sonra İzmir'in Süper Lig'de iki temsilcisi olacak. İki ekibimizi de bugüne kadar verdikleri mücadele nedeniyle kutluyor, hak edenin kazanmasını diliyorum" dedi.

UEFA lisanlı

9 bin 138 seyirci kapasiteli Bornova Belediyesi Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig ve Süper Lig'in yanısıra uluslararası maçlara da ev sahipliği yapıyor. Altınordu'nun Türkiye Şampiyonu U19 Takımı'nın 2018 yılında UEFA Gençlik Ligi karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Stat'ta ilk milli maç heyecanı ise 2019'da yaşandı. Kadın (A) Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Hollanda'yı UEFA lisanlı Bornova Stadı'nda konuk etti.